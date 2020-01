De scheidsrechters in de Premier League hebben de instructie gekregen om de monitor die langs het veld staat te gaan gebruiken bij beslissingen over een rode kaart.

In veel landen - waaronder Nederland - is het normaal dat de arbiter langs het veld beelden bekijkt als de videoscheidsrechter (VAR) ingrijpt, maar in de Premier League is de monitor nog nooit gebruikt. Dat leidt het hele seizoen al tot veel kritiek.

Scheidsrechtersbond PGMOL heeft vrijdag zijn instructies aangepast voor twee specifieke situaties: als een gele kaart moet worden omgezet in een rode of als een rode kaart moet worden omgezet in een gele.

De PGMOL wil nog steeds dat de scheidsrechter op het veld zoveel mogelijk de VAR volgt en zo min mogelijk naar de monitor gaat.

Manchester City-manager Josep Guardiola - die vaak kritiek heeft op de VAR - reageerde positief op de nieuwe instructie. "De scheidsrechter zal nu meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat vind ik een goede zaak", zei de Spanjaard op zijn persconferentie.

Sinds dit seizoen is er een videoscheidsrechter in de Premier League. Michael Oliver werd twee weken geleden de eerste arbiter die de monitor naast het veld gebruikte, maar dat was tijdens de FA Cup-wedstrijd tussen Crystal Palace en Derby County. Crystal Palace-middenvelder Luka Milivojevic kreeg toen rood in plaats van geel.

