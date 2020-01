Ajax verhuurt Noa Lang de rest van het seizoen aan FC Twente. De Amsterdammers willen dat de twintigjarige aanvaller bij de Tukkers ervaring opdoet.

Lang maakte in september zijn debuut voor Ajax, toen hij als invaller meedeed in het Champions League-duel met Lille (3-0-winst). Hij speelde sindsdien nog acht officiële wedstrijden in de hoofdmacht en viel vooral op in het competitieduel met FC Twente. Lang stond aan de aftrap in de Grolsch Veste en hielp Ajax met een hattrick aan een 2-5-zege.

Na die wedstrijd scoorde hij alleen nog tegen Telstar in het toernooi om de TOTO KNVB Beker (3-4-winst). De voormalige jeugdspeler van Feyenoord speelde dit seizoen ook negen wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij vijf keer scoorde.

Bij Ajax had Lang waarschijnlijk amper speeltijd gekregen in de tweede seizoenshelft. De Eredivisie-koploper versterkte zich deze maand met Ryan Babel, terwijl Quincy Promes weer fit is na weken blessureleed en ook David Neres op de weg terug is.

Lang is de tweede speler die Twente deze winter aan de selectie toevoegt. De nummer twaalf van de Eredivisie versterkte zich eerder met vleugelverdediger Giovanni Troupée, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van FC Utrecht.

De kans is klein dat Lang, die begin deze maand bij het trainingskamp van Ajax in Qatar een lichte knieblessure opliep, komend weekend al zijn debuut kan maken voor FC Twente. De Tukkers spelen zaterdag voor eigen publiek tegen FC Groningen (aftrap 19.45 uur).

