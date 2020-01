Rick Karsdorp keert zaterdag voor het thuisduel met sc Heerenveen na 2,5 maand terug in de selectie van Feyenoord. Justin Bijlow is de nieuwe eerste doelman van de Rotterdammers na het vertrek van Kenneth Vermeer.

Karsdorp kwam sinds het Europa League-duel met BSC Young Boys (1-1) op 7 november door een hardnekkige liesblessure niet meer in actie voor Feyenoord.

De verdediger liet zich in december opereren aan zijn lies en de verwachting was dat hij zeker twee maanden zou moeten revalideren, maar trainer Dick Advocaat zei vrijdag op zijn persconferentie dat Karsdorp weer beschikbaar is.

De ervaren coach verwacht bovendien snel meer verdedigers terug uit de ziekenboeg, al zijn ze nog niet op tijd voor de wedstrijd tegen Heerenveen. "Met Ridgeciano Haps duurt het misschien nog een weekje, terwijl ook Sven van Beek en Edgar Ié weer gaan aansluiten bij de groepstraining", aldus Advocaat.

De trainer moet het in de tweede seizoenshelft wel doen zonder Vermeer, die deze week na 5,5 jaar Feyenoord vertrok naar het Amerikaanse Los Angeles FC. "Vermeer is een uitstekende keeper, maar daar hebben we er nog een paar van. En we konden het geld goed gebruiken."

De 21-jarige Bijlow - die vorig seizoen begon als eerste doelman, maar deze jaargang mede door een blessure nog niet in actie kwam - zal Vermeers basisplaats overnemen. "Justin is fit", zei Advocaat. "Ik ken hem niet zo goed, maar hij maakt een frisse en gretige indruk."

Dick Advocaat was in de winterstop met Feyenoord op trainingskamp in het Spaanse Marbella. (Foto: Pro Shots)

Advocaat hoopt nog op nieuwe spelers

Advocaat hoopt dat hij deze maand nog nieuwe spelers mag verwelkomen in Rotterdam. "Maar het is niet zo eenvoudig als je niet bulkt van het geld. We zijn ermee bezig, maar er komt een hoop bij kijken. Ook met zaakwaarnemers."

De coach wilde niet te veel zeggen over de bestuurlijke onrust bij Feyenoord. Verschillende media schreven deze week dat er binnen de club een machtsstrijd gaande zou zijn.

"Het wordt allemaal opgelost als de resultaten goed blijven", aldus Advocaat. "Maar het is ook duidelijk dat het belangrijk is dat het rustig is, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. We praten er niet over met de spelers, die zijn bezig met presteren."

Het duel tussen nummer vijf Feyenoord en nummer acht sc Heerenveen begint zaterdag om 19.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Siemen Mulder.