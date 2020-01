PSV-trainer Ernest Faber is niet van plan om Gastón Pereiro deze transferperiode in te zetten. Dat betekent dat de Uruguayaan, mits hij geen nieuwe club weet te vinden, pas in februari weer in actie kan komen voor de Eindhovenaren.

Pereiro wordt al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar FC Cincinnati en PSV heeft zelfs al een akkoord met de Amerikaanse club, maar de transfer is nog altijd niet rond. De aanvallende middenvelder wil zelf het liefst in Europa blijven.

Het contract van Pereiro loopt na dit seizoen af en daarom wil PSV hem nu graag verkopen om te voorkomen dat hij komende zomer transfervrij vertrekt. Hij zal deze transferperiode dan ook niet in actie komen voor de nummer drie van de Eredivisie.

"Pereiro blijft aan de kant tot 31 januari", zei Faber vrijdag stellig op zijn persconferentie voor het uitduel met VVV-Venlo van zondag. Op het trainingskamp in Qatar van begin deze maand werd hij ook al buiten de oefenwedstrijden gehouden.

Ondertussen hoopt PSV zich deze periode zelf ook te versterken. De Eindhovenaren hebben dringend behoefte aan een linksback en hopen Ricardo Rodríguez over te nemen van AC Milan, maar de kans is aanwezig dat hij voor het eveneens geïnteresseerde Fenerbahçe kiest.

"Het is wel wenselijk dat we een echte linksback krijgen die er van nature kan spelen", benadrukte Faber, die Nick Viergever in de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle als vleugelverdediger gebruikte. "Nu zijn er alleen jongens die normaal niet op die positie spelen. Het is aan de club, ik hoop dat er nog iemand kan komen."

Ernest Faber hoopt nog op een nieuwe linksback. (Foto: Pro Shots)

'Zoet lieten we vrij in zijn keuze om te vertrekken'

Het is ook nog niet bekend wie er zondag tegen VVV onder de lat staat bij PSV. Jeroen Zoet maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Utrecht, waardoor Lars Unnerstall normaal gesproken in de basis blijft staan. Faber kan ook kiezen voor Robbin Ruiter.

"Daar heb ik al een besluit over genomen, maar dat zal ik pas zaterdag bekendmaken. Ik had drie goede keepers en nu heb ik er nog maar twee", doelde Faber op het vertrek van Zoet, die niet het risico wilde lopen dat hij de rest van het seizoen op de bank zou zitten.

"Ik heb met Jeroen gesproken op het trainingskamp in Qatar. Ik wilde graag dat hij bleef, maar hij wil met het oog op het EK zeker zijn van speeltijd. Daarom heb ik hem toegezegd mee te werken als er een club zou komen. Jeroen heeft daar een vrije keuze in gehad."

PSV hoopt de komende periode de weg omhoog te vinden na een teleurstellende eerste seizoenshelft, die trainer Mark van Bommel zijn baan kostte. De Eindhovenaren bezetten de derde plek in de Eredivisie met 34 punten, 10 minder dan koploper Ajax. Het duel met VVV begint zondag om 12.15 uur.

