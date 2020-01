Ajax-trainer Erik ten Hag kan zondag tegen Sparta Rotterdam mogelijk alweer beschikken over Klaas-Jan Huntelaar. De ervaren spits is sneller terug dan verwacht na een blessure. Verder is het nog niet duidelijk of de aangetrokken Ryan Babel direct in de basis staat.

Bij het trainingskamp in Qatar liet Ten Hag onlangs nog weten dat Huntelaar weken afwezig zou zijn met een achillespeesblessure, maar daar kwam hij vrijdag op terug.

"Hij heeft vandaag meegetraind met het team, hij is mogelijk beschikbaar. Het is hoopgevend. We moeten afwachten hoe de reactie is, maar hij maakte een goede indruk", aldus de coach van Ajax.

De 36-jarige Huntelaar kwam op 18 december in de bekerwedstrijd tegen Telstar voor het laatst in actie. Het laatste duel voor de winterstop tegen ADO Den Haag moest hij missen.

Basisplek Babel nog onzeker

Ten Hag wilde verder nog niet prijsgeven of de onlangs aangetrokken Babel tegen Sparta direct in de basis staat. De ervaren aanvaller (33) wordt gehuurd van Galatasaray en is begonnen aan zijn derde periode in Amsterdam.

"Hij is wedstrijdfit, maar hij is een van de aanvallers. Hij is multifunctioneel inzetbaar, dus we zullen het per wedstrijd bekijken", hield Ten Hag zich op de vlakte.

De coach van Ajax is in ieder geval blij met wat Babel op het trainingsveld laat zien. "Hij brengt gogme en ervaring mee, dat hebben we al kunnen zien. Ik zie dat hij plezier heeft, dat is mooi."

Ajax-Sparta Rotterdam begint zondag om 14.30 uur. De Amsterdammers, die het nog zonder onder anderen Daley Blind en David Neres moeten doen, gaan aan kop in de Eredivisie en hebben drie punten voorsprong op AZ.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie