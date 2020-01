AZ moet het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Willem II mogelijk zonder Calvin Stengs doen. De aanvaller van de nummer twee van de Eredivisie is niet helemaal fit en sloeg vrijdag de training over.

"Stengs kreeg donderdag last van zijn bovenbeen. We kijken morgen of hij kan spelen", aldus AZ-coach Arne Slot.

Stengs is dit seizoen een van de uitblinkers bij het verrassend goed presterende AZ. Hij kwam in 31 officiële wedstrijden tot negen goals en elf assists en verdiende met zijn spel zijn debuut in Oranje.

Trainer Slot kan tegen Willem II in ieder geval niet over Marco Bizot beschikken. De keeper kreeg in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Sparta Rotterdam (3-0-verlies) rood en is geschorst.

AZ heeft het de laatste jaren lastig met Willem II en bleef in de vorige vier duels met de Tilburgers, die knap vierde staan in de Eredivisie, zonder zege. De wedstrijd begint zaterdag om 20.45 uur.

