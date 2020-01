Peter Bosz heeft zijn contract als trainer van Bayer Leverkusen vrijdag met twee jaar verlengd. De Nederlander ligt nu tot medio 2022 vast bij de Bundesliga-club.

De 56-jarige Bosz tekende in december 2018 in Leverkusen. Hij leidde de club in zijn eerste halve seizoen naar de vierde plek in de Duitse competitie en stelde daarmee Champions League-voetbal veilig.

In het huidige seizoen is Leverkusen na zeventien speelrondes de nummer zes van de Bundesliga. Op nummer vier Borussia Dortmund wordt twee punten toegegeven en het gat naar koploper RB Leipzig is negen punten.

"In iedere training en in iedere wedstrijd zien we de hand van Bosz. Hij heeft het belangrijke vermogen om een ploeg continu te laten ontwikkelen", zegt directeur Rudi Völler op de site van Leverkusen.

"Zijn spelopvatting past bij ons, want Bayer Leverkusen staat al jaren voor agressief en dominant voetbal, in combinatie met plezier. We hebben al vroeg aangegeven dat we langer door wilden met Peter."

Peter Bosz op het trainingsveld bij Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

Eerste Duitse klus duurde slechts half jaar

Bosz, die zijn assistent Hendrie Krüzen ook zag verlengen, begon zijn loopbaan als trainer in het betaald voetbal in 2002 bij De Graafschap. Vervolgens had hij Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Dortmund onder zijn hoede.

Vooral bij Ajax maakte de Apeldoorner naam door met de club de finale van de Europa League te halen. Hij tekende in de zomer van 2017 bij Dortmund, maar zijn avontuur bij de Duitse topclub bleef beperkt tot een half jaar.

In Leverkusen lijkt Bosz dus zijn draai te hebben gevonden. "Deze leergierige en ambitieuze ploeg heeft vorig seizoen al veel plezier gegeven. De spelers geven nooit op en geloven in onze speelwijze", verklaart de trainer zijn keuze om bij te tekenen.

Hekkensluiter Paderborn is zondag de eerste tegenstander voor Bosz en Leverkusen na de winterstop. De wedstrijd in Paderborn begint om 18.00 uur.

