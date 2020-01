ADO Den Haag heeft vrijdag opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. De kwakkelende Eredivisionist huurt de Roemeense middenvelder Tudor Baluta voor de rest van het seizoen van Brighton & Hove Albion.

De twintigjarige Baluta staat sinds januari 2019 onder contract bij Premier League-club Brighton, dat hem eerst nog een half jaar verhuurde aan Viitorul Constanta in zijn vaderland. Hij kwam nog maar één keer in actie voor 'The Seagulls': in het League Cup-duel met Aston Villa (1-3-verlies) in september.

Baluta debuteerde in oktober 2018 op negentienjarige leeftijd in het Roemeense elftal en heeft inmiddels zeven interlands achter zijn naam staan. Recent kreeg de verdedigende middenvelder een basisplaats bij de Oost-Europeanen, die nog kans maken op deelname aan het EK van komende zomer.

"Ik ben er klaar voor om alles te geven voor ADO, zodat de club in de Eredivisie kan blijven spelen", zegt Baluta op de site van de club. "Ik kijk erg uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega's en kan niet wachten om de fans te laten zien wat ik in huis heb."

Tudor Baluta is de vijfde winterse versterking voor ADO Den Haag. (Foto: ADO Den Haag)

ADO actief op de transfermarkt

Baluta is al de vijfde versterking van ADO Den Haag in deze transferperiode. De club uit de hofstad, die eind december de Engelsman Alan Pardew aanstelde als trainer, legde eerder Sam Stubbs, Laurens De Bock, George Thomas en Mick van Buren vast.

Met de vele versterkingen hoopt ADO in de tweede seizoenshelft lijfsbehoud in de Eredivisie veilig te stellen. De Hagenaars wonnen eind oktober voor het laatst een competitiewedstrijd en verkeren in degradatiezorgen.

ADO, dat nu op de zeventiende plek staat, hervat de competitie zondag met de belangrijke thuiswedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk (aftrap 16.45 uur). De Brabanders hebben twee punten minder.

RKC huurt verdediger van FC Den Bosch

In navolging van ADO versterkte ook RKC de selectie. De Waalwijker huren de Bulgaarse verdediger Stefan Velkov voor de rest van het seizoen van FC Den Bosch. In de overeenkomst is ook een optie tot koop bedongen.

"Met Stefan voegen we een fysiek sterke verdediger toe aan de selectie", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. "Hij heeft in zijn jaren bij FC Den Bosch een uitstekende indruk achtergelaten en het is fijn hem vanaf nu in ons shirt te zien."

Velkov speelde jarenlang in zijn geboorteland voor Slavia Sofia en maakte in de zomer van 2018 de overstap naar FC Den Bosch. De centrale verdediger speelde in anderhalf seizoen 45 officiële wedstrijden voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie