Terence Kongolo maakt het seizoen af bij Fulham. De 25-jarige verdediger wordt gehuurd van Huddersfield Town, dat eveneens in het Championship uitkomt.

"Ik ben heel erg blij met deze overstap", zegt Kongolo op de site van Fulham. "Dit is een grote club die voor promotie wil vechten. Ik wil mijn kwaliteiten beter laten zien en daarom worden de komende zes maanden heel belangrijk. Ik ga alles geven om Fulham naar de Premier League te helpen."

Kongolo draagt sinds januari 2018 het shirt van Huddersfield, dat hem eerst een half jaar huurde en in de zomer van dat jaar voor een recordbedrag van ruim 20 miljoen euro overnam van AS Monaco. Huddersfield eindigde vorig seizoen onderaan en degradeerde daardoor uit de Premier League.

Ook Fulham redde het vorig seizoen niet op het hoogste niveau, maar de Londenaren staan er in het Championship nu een stuk beter voor dan Huddersfield. De ploeg van trainer Scott Parker bezet de vierde plek met 45 punten, 8 minder dan koploper West Bromwich Albion. Huddersfield staat twintigste.

Kongolo in 2014 nog in WK-selectie

Voor zijn buitenlandse avontuur kwam Kongolo tussen 2012 en 2017 uit voor Feyenoord, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. In het seizoen 2016/2017 veroverde hij de landstitel met de Rotterdammers en in de zomer van 2017 verkaste de vleugelverdediger naar AS Monaco.

In zijn periode bij Feyenoord dwong Kongolo een plek af in Oranje. De viervoudig international werd door toenmalig bondscoach Louis van Gaal opgenomen in de selectie voor het WK 2014 en kwam in Brazilië in actie in de laatste groepswedstrijd tegen Chili (2-0). Zijn laatste interland dateert van mei 2018.

Kongolo, die dit seizoen weinig in actie kwam door blessureleed, hoopt zich bij Fulham weer in de kijker te spelen. De bovenste twee ploegen op de ranglijst gaan rechtstreeks naar de Premier League, de nummers drie tot en met zes mogen play-offs spelen voor promotie.

Het contract van Kongolo bij Huddersfield loopt nog tot medio 2022. Het is niet bekend of Fulham in de huurovereenkomst een optie tot koop heeft bedongen.