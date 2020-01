Lex Immers is positief gestemd over de veranderingen die de nieuwe trainer Alan Pardew heeft aangebracht bij ADO Den Haag. Volgens de aanvallende middenvelder zorgt de Engelsman voor de broodnodige impuls bij de laagvlieger in de Eredivisie.

"Er waait een iets andere wind en ook qua voetbal hebben we nu een Engelse benadering", zegt Immers in gesprek met de NOS. "Het is afwachten of het werkt, maar voor mijn gevoel gaat het positief uitpakken. Er moeten punten worden gepakt en dit is de manier om het tij te keren."

De 58-jarige Pardew, die de laatste jaren als coach actief was in de Premier League, moet ADO na een teleurstellende eerste seizoenshelft behoeden voor degradatie uit de Eredivisie. De Hagenaars wonnen eind oktober voor het laatst een competitiewedstrijd en staan nu op de zeventiende plek.

Door de teleurstellende resultaten besloot Alfons Groenendijk begin december zijn functie neer te leggen, in de hoop dat iemand anders voor een ommekeer kan zorgen in Den Haag. Onder de vlak voor Kerst aangetrokken Pardew ziet Immers het een en ander terug van zijn tijd bij Cardiff City in het Championship.

"In Engeland is het tempo moordend, moet je negentig minuten gas geven en is er geen tijd om rust te pakken. De trainer brengt dat nu aan ons over en dat is nodig ook. Het is helemaal niet gek dat er meer van ons wordt gevraagd. Het is geen vijf voor twaalf meer bij ADO, het is twaalf uur."

Alan Pardew moet ADO Den Haag voor degradatie behoeden. (Foto: Pro Shots)

'We moeten RKC onze wil opleggen'

ADO begint de tweede seizoenshelft direct met een cruciale wedstrijd, want zondag komt hekkensluiter RKC Waalwijk op bezoek in het Cars Jeans Stadion. Bij een nederlaag dragen de Waalwijkers de rode lantaarn over aan de club uit de hofstad.

"We moeten volle bak gaan, de druk voor de volle negentig minuten opvoeren en RKC onze wil opleggen", benadrukt de 33-jarige Immers, die wel waakt voor een te enthousiaste benadering van de eerste wedstrijd voor eigen publiek dit jaar.

"In onze groep zitten een aantal nieuwe jongens die heel graag willen, maar we moeten voorkomen dat we niet te hard van stapel lopen. We moeten gewoon laten zien wat we de afgelopen twee weken hebben gedaan."

ADO tankte begin januari al wat vertrouwen op het trainingskamp in Spanje door VV Noordwijk (2-0) en Bundesliga-club Hoffenheim (2-1) in oefenwedstrijden te verslaan. De club versterkte zich deze winter bovendien met Sam Stubbs, George Thomas, Laurens De Bock en Mick van Buren.

