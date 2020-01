Justin Kluivert heeft donderdag na anderhalve maand blessureleed als invaller zijn rentree gemaakt bij AS Roma. De Romeinen wonnen in de achtste finales van de Coppa Italia met 0-2 van Parma.

De twintigjarige Kluivert viel in het Stadio Ennio Tardini twintig minuten voor tijd in voor Diego Perotti.

De tussenstand was op dat moment 0-1 door een goal van Lorenzo Pellegrini vlak na rust. De Roma-middenvelder besliste de wedstrijd door in de 76e minuut een penalty te benutten.

De ploeg van trainer Paulo Fonseca neemt het over twee weken in de kwartfinales van de Italiaanse beker thuis op tegen recordwinnaar Juventus van Matthijs de Ligt. Roma won de Coppa Italia negen keer en voor het laatst in 2008.

Kluivert viel begin december op bezoek bij Hellas Verona (1-3-zege) na 35 minuten uit met een hamstringblessure en miste de vorige zes duels van Roma. De oud-Ajacied staat dit seizoen op vijf goals en één assist in achttien officiële wedstrijden.