Het Derby County van manager Phillip Cocu wordt mogelijk bestraft met puntenaftrek. De Championship-club zou tussen 2015 en 2018 de financiële regels hebben overtreden en is aangeklaagd door de English Football League (EFL).

Derby zou tussen juni 2015 en juni 2018 meer financieel verlies hebben geleden dan toegestaan en zou dat bovendien hebben verdoezeld. De zaak wordt aan de tuchtcommissie voorgelegd, al is niet bekend wanneer.

In maart vorig jaar werd Derby's competitiegenoot Birmingham City al gestraft voor eenzelfde soort overtreding. De club kreeg negen punten in mindering.

De 49-jarige Cocu is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Derby County. Na 27 speelrondes bezetten 'The Rams' de zeventiende plek in het Championship, waarin 24 clubs zitten. De marge met de degradatieplaatsen is tien punten.

Cocu, die als trainer eerder drie keer kampioen werd met PSV en kort Fenerbahçe onder zijn hoede had, heeft in Engeland de beschikking over Wayne Rooney. De topscorer aller tijden van het Engelse elftal is in Derby speler én assistent-coach.