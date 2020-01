Xavi droomt er nog altijd van om ooit trainer van FC Barcelona te zijn. De oud-speler van de club vond het echter te vroeg om de deze week ontslagen Ernesto Valverde op te volgen.

"Het klopt dat ik een aanbod heb gekregen om trainer van Barcelona te worden", zei Xavi donderdag op een persconferentie van Al Sadd. De trainer van de club uit Qatar bereidt zich voor op de bekerfinale tegen Al Duhail.

Barcelona-directeuren Éric Abidal en Óscar Grau brachten onlangs een bezoek aan Qatar om met Xavi te praten. De club stelde echter de relatief onbekende Quique Setién aan. De Spanjaard tekende een contract tot 2022, met een clausule voor een mogelijk vertrek in 2021 als 'Barça' presidentsverkiezingen houdt.

"Abidal en Grau hebben me een aanbod gedaan, maar dat heb ik niet geaccepteerd", vertelde Xavi. "Het was nog te vroeg om Barcelona te coachen, maar dat blijft wel mijn droom."

Koeman wees aanbieding ook af

Ook Ronald Koeman kreeg een aanbieding van Barcelona, maar de bondscoach wil komende zomer met Oranje naar het EK. In Koemans contract met de KNVB is opgenomen dat hij mag vertrekken bij een aanbieding van Barcelona, maar die clausule wordt pas na het EK van kracht.

Xavi is blij met de keuze van Barcelona voor Setién. "Ik hou echt van zijn manier van werken en wens hem al het succes van de wereld."

De 39-jarige Xavi speelde 767 wedstrijden voor FC Barcelona, waarmee de oud-middenvelder recordhouder van de club is. In 2015 vertrok de 133-voudig international van Spanje naar Al Sadd, waar hij vier seizoenen speelde en in mei een tweejarig contract als trainer tekende.

