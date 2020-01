Matthijs de Ligt heeft zich woensdag bij zijn rentree in de basis met Juventus geplaatst voor de kwartfinales in de Coppa Italia door een 4-0-zege op Udinese. Manchester United bereikte de vierde ronde van de FA Cup dankzij een 1-0-overwinning op Wolverhampton Wanderers.

Juventus stond zonder Cristiano Ronaldo, die rust kreeg, halverwege al op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Gonzalo Higuain en Paulo Dybala (strafschop) en liep na rust uit naar 4-0 via opnieuw Dybala en Douglas Costa (penalty).

De Ligt verscheen aan de aftrap omdat concurrent Merih Demiral zondag een knieblessure opliep in het duel met AS Roma en de rest van het seizoen is uitgeschakeld. De oud-Ajacied moest in de afgelopen weken genoegen nemen met een plek op de bank.

Naast Juventus plaatste ook AC Milan zich woensdag voor de kwartfinales. De Milanezen waren zonder Zlatan Ibrahimovic op eigen veld met 3-0 te sterk voor SPAL dankzij treffers van Krzysztof Piatek, Samu Castillejo en Theo Hernandez.

Atalanta werd uitgeschakeld. De club uit Bergamo verloor met Marten de Roon en Hans Hateboer negentig minuten op het middenveld met 2-1 op bezoek bij Fiorentina door een doelpunt vlak voor tijd van Pol Lirola.

Juan Mata stift de bal over Wolverhampton Wanderers-doelman John Ruddy. (Foto: Pro Shots)

Mata matchwinner voor United

In de FA Cup moest United na de 0-0 van twee weken geleden in Wolverhampton een replay spelen op Old Trafford en trok daarin nipt aan het langste eind dankzij een treffer in de tweede helft van Juan Mata.

De andere replay op woensdag tussen de lagere divisionisten Carlisle United (League Two) en Cardiff City Championship) werd een waar spektakelstuk met na liefst zeven doelpunten Cardiff als winnaar: 3-4.

De loting voor de vierde ronde is al verricht met Shrewsbury Town-Liverpool, Manchester City-Fulham, Hull City-Chelsea, Southampton-Tottenham Hotspur en Tranmere Rovers/Watford-Manchester United als meest aansprekende affiches.

Neymar juicht na zijn doelpunt tegen AS Monaco. (Foto: Pro Shots)

PSG begaat geen misstap in Ligue 1

Paris Saint-Germain beging woensdag geen misstap in de strijd om de titel in de Ligue 1. De Parijzenaars rekenden kinderlijk eenvoudig met 0-3 af met AS Monaco, dat de laatste jaren ver is afgezakt in Frankrijk.

PSG leidde halverwege al met 0-2 door doelpunten van Kylian Mbappé en Neymar en breidde na rust de score uit naar 1-4 via Pablo Sorario en wederom Mbappé en een tegengoal van Tiemoue Bakayoko.

De regerend kampioen heeft nu aan kop van de ranglijst weer acht punten voorsprong op naaste achtervolger Olympique Marseille en dertien punten op nummer drie Stade Rennes. Monaco staat slechts negende.