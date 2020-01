De zaakwaarnemer van doelman Alexander Nübel, Stefan Backs, zegt woensdag dat hij bedreigd wordt door woedende fans van Schalke 04. Zijn cliënt maakt komende zomer transfervrij de gevoelige overstap van Schalke naar Bayern München.

"De fans van Schalke gaan nu echt te ver. Ik ben beledigd en bedreigd. Ik lees op sociale media dingen als "pas op dat je niet de verkeerde mensen tegenkomt", zei Backs tegen het Duitse persbureau SID.

"Ik moet echt goed gaan nadenken of het wel verstandig is om naar een stadion te gaan. Mijn ouders maken zich zorgen en ik moest mijn zoon uitleggen hoe hij ermee moet omgaan als hij er op school iets over krijgt te horen."

De 23-jarige Nübel maakte anderhalve week geleden bekend dat hij aan het einde van dit seizoen Schalke verruilt voor Bayern. Hij is pas sinds dit jaar de eerste keeper van Schalke, maar beschikt over een aflopend contract, waardoor Bayern hem gratis overneemt.

"Schalke heeft genoeg tijd gehad om met Alexander te verlengen, maar dat is niet gebeurd. We hebben een ultimatum gesteld tot het einde van de eerste seizoenshelft", vertelt Backs, die van mening is dat hemzelf en Nübel weinig valt te verwijten.

25 Doelman Schalke 04 krijgt rood voor zware overtreding

Nübel moest al aanvoerdersband inleveren

Nübel moest vlak na het zetten van de handtekening onder een contract bij Bayern zijn aanvoerdersband inleveren bij Schalke. Trainer David Wagner vond het gezien alle commotie niet verstandig dat Nübel de band nog langer zou dragen.

"We hebben alle pro's en contra's op tafel gelegd en zijn tot het besluit gekomen dat het voor het team het beste is als Alex zijn functie neerlegt, aangezien het steeds weer tot onrust zou leiden", verklaarde Wagner.

Opvallend genoeg transfereerde in 2011 ook - tot onbegrip van de fans van Schalke - Manuel Neuer transfervrij van Schalke naar Bayern. Het is de bedoeling dat Nübel de 33-jarige doelman van het Duitse nationale elftal op termijn opvolgt bij de 'Rekordmeister'.

Het is nog niet bekend of Nübel zijn basisplaats behoudt bij Schalke. Hij hervat met de 'Königsblauen' de Bundesliga zaterdag thuis tegen Borussia Mönchengladbach en keert dan terug van een schorsing van vier duels wegens zijn karatetrap tegen Eintracht Frankfurt (1-0).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga