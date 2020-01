De komende editie van de Afrika Cup wordt in de winter in plaats van in de zomer van 2021 gehouden. Gastland Kameroen heeft woensdag van de Afrikaanse voetbalbond CAF toestemming gekregen om het landentoernooi te verplaatsen.

De vorige editie van de Afrika Cup werd afgelopen zomer in Egypte gehouden. Veel spelers klaagden toen over de extreme hitte. Kameroen, waar het in de maanden juni en juli ook erg warm is, wilde dat voorkomen.

Met een Afrika Cup in de wintermaanden keert het grootste voetbalevenement in Afrika terug naar het format dat tot 2017 gebruikelijk was. In dat jaar werd de Afrika Cup in januari en februari in Gabon gespeeld.

De clubs in de Premier League hebben het meeste nadeel van de nieuwe opzet van de Afrika Cup. Zo kunnen Mohamed Salah, Sadio Mané (beiden Liverpool), Riyad Mahrez (Manchester City) en Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) liefst zes duels missen.

Algerije titelverdediger op Afrika Cup

Onder anderen Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, André Onana (allen Ajax), Oussama Idrissi (AZ) en Lars Veldwijk (Sparta Rotterdam, nu Jeonbuk Hyundai) deden als Eredivisie-spelers mee aan de vorige Afrika Cup in Egypte.

Algerije pakte vorig jaar de titel. De Algerijnen waren in de finale met 1-0 te sterk voor Senegal. Het Nigeria van oud-Eredivisie-speler William Troost-Ekong legde beslag op het brons door een 1-0-zege op Tunesië in de troostfinale.

De Afrika Cup in Kameroen wordt afgewerkt van 9 januari tot en met 6 februari. Momenteel is de kwalificatie in volle gang, maar behalve Kameroen (dat als gastland al zeker is van deelname) heeft nog geen land zich voor de titelstrijd geplaatst.