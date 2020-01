Jeroen Zoet is dolgelukkig met zijn tijdelijke overstap naar FC Utrecht. De doelman, die bij PSV zijn plek onder de lat verloor, besloot onlangs dat hij het seizoen toch elders wilde afmaken.

"Tijdens mijn vakantie heb ik nog eens nagedacht over de eerste seizoenshelft en mijn carrière. Dit is een bewuste stap om weer te gaan spelen en een frisse wind", zei Zoet woensdag na zijn eerste training bij FC Utrecht tegen FOX Sports.

De 29-jarige keeper doorliep de jeugdopleiding van PSV en was sinds het seizoen 2013/2014 de eerste keuze onder de lat bij de Eindhovenaren. Zoet begon het huidige seizoen ook 'gewoon' als eerste keeper, maar werd in november gepasseerd na een reeks teleurstellende resultaten.

De inmiddels ontslagen trainer Mark van Bommel koos voor Lars Unnerstall en ook Ernest Faber, die de ontslagen Van Bommel opvolgde, gaf de lange Duitser de voorkeur boven Zoet. Daarop besloot de elfvoudig Oranje-international, met het oog op het EK van komende zomer, te vertrekken.

"Ik train en voetbal om wedstrijden te spelen en dat was niet mogelijk bij de club waar ik al zo lang speel", aldus Zoet, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij PSV. "Er waren nog wel meer opties voor me, maar bij FC Utrecht heb ik de zekerheid dat ik wedstrijden ga spelen."

Jeroen Zoet kon bij PSV niet meer op speeltijd rekenen. (Foto: Pro Shots)

'Weg naar trainingsveld was even wennen'

Overigens wist PSV ook zonder Zoet, die dit Eredivisie-seizoen in slechts drie wedstrijden zijn doel schoon hield, het tij nog niet te keren. De Eindhovenaren wonnen na de keeperswissel in de competitie niet van Willem II, FC Emmen en Feyenoord en GVVV werd in de TOTO KNVB Beker pas na verlenging verslagen.

Zoet wil liever niet meer terugkijken op de periode waarin hij zijn plek onder de lat verloor. "De laatste maanden waren minder, maar die laat ik achter me. Ik wil nu die positieve vibe bij FC Utrecht oppakken."

"Het was wel even wennen dat ik na zeven seizoenen bij PSV een andere weg naar het trainingsveld moest nemen, maar ik heb een lekkere eerste training gehad. Ze hebben het hier goed voor elkaar en de vorm van de club is goed. Ik heb er zin in."

Zoet maakt normaal gesproken vrijdag zijn debuut voor FC Utrecht, dat dan een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle speelt. De Domstedelingen bezetten op dit moment de zevende plek in de Eredivisie, met een achterstand van vijf punten op nummer drie PSV.

