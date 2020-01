Lars Veldwijk verruilt Sparta Rotterdam definitief voor Jeonbuk Hyundai. De spits heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de club uit Zuid-Korea.

De transfer hing al enige tijd in de lucht en werd woensdag wereldkundig gemaakt door Jeonbuk Hyundai. Sparta moet de overstap nog wel officieel bevestigen. Het is niet bekend hoeveel de Rotterdammers ontvangen voor Veldwijk.

De 28-jarige aanvaller verliet op 6 januari al het trainingskamp van Sparta om zijn transfer af te ronden. De tweevoudig international van Zuid-Afrika was bezig aan zijn tweede seizoen bij de Kasteelclub, waar hij over een aflopend contract beschikte.

In anderhalf seizoen speelde Veldwijk 57 officiële duels voor Sparta en was hij goed voor liefst 29 doelpunten en zeven assists. Met zijn treffers had hij vorig seizoen een belangrijke bijdrage aan de promotie van Sparta naar de Eredivisie.

Veldwijk gaat vierde avontuur in buitenland aan

Veldwijk begon zijn loopbaan in 2010 bij FC Volendam en speelde in Nederland ook voor FC Utrecht, FC Dordrecht, Excelsior, PEC Zwolle en FC Groningen. Hij ging eerder buitenlandse avonturen aan bij Nottingham Forrest, KV Kortrijk en het Noorse Aalesunds FK.

Overigens is Veldwijk niet de eerste speler die deze transferperiode de Eredivisie verruilt voor de K-League, het hoogste niveau in Zuid-Korea. Onlangs maakte Bjørn Johnsen de overstap van AZ naar Ulsan Hyundai FC.

Het is nog niet bekend of Sparta een vervanger gaat halen voor Veldwijk. De ploeg van trainer Henk Fraser bezet op dit moment de elfde plek in de Eredivisie met 23 punten.