Kenneth Vermeer vertrekt na 5,5 jaar bij Feyenoord. De doelman maakt de overstap naar de Verenigde Staten en tekent een meerjarig contract bij Los Angeles FC uit de MLS.

De 34-jarige Vermeer had een aflopend contract in Rotterdam, maar kiest er dus niet voor om dat uit te dienen. Bij Los Angeles FC tekent de geboren Amsterdammer voor twee jaar, waardoor hij vastligt tot het einde van 2021.

Feyenoord nam de vijfvoudig Oranje-international in de zomer van 2014 voor 1 miljoen euro over van Ajax. Het is niet bekend wat de club uit Zuid-Holland van Los Angeles FC ontvangt voor de sluitpost.

Vermeer, die tussen januari 2018 en juni 2018 nog werd verhuurd aan het Belgische Club Brugge, speelde in totaal 133 duels voor Feyenoord. In Rotterdam won Vermeer de landstitel (2017), de TOTO KNVB Beker (2016) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018).

"Kenneth heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in deze fase van zijn carrière graag nog een stap als deze wilde maken. Nu Justin Bijlow weer fit is en Kenneth bij ons over een aflopend contract beschikt, zien wij mogelijkheden om hieraan mee te werken", zegt technisch directeur Sjaak Troost over het vertrek van Vermeer.

Los Angeles FC verloor in halve finales play-offs

Vermeer verruilt Feyenoord voor de nummer één van de Western Conference in het afgelopen MLS-seizoen. Los Angeles FC deed vorig jaar ook mee aan de play-offs voor de landstitel, maar werd in de halve finales verslagen door Seattle Sounders FC, dat uiteindelijk de titel pakte.

Bij Los Angeles FC staat onder anderen Carlos Vela onder contract. De Mexicaan werd in het afgelopen seizoen de topscorer van de Amerikaanse competitie.

Het nieuwe seizoen van de MLS begint in maart.