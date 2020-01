Tottenham Hotspur heeft woensdag de komst van Gedson Fernandes bevestigd. De verdedigende middenvelder wordt het komende anderhalf jaar gehuurd van Benfica, met optie tot koop.

Fernandes is de eerste aanwinst van Tottenham onder Mourinho, die eind november de ontslagen Mauricio Pochettino opvolgde als manager van de 'Spurs'. De Portugees zal voor de rest van het seizoen rugnummer 30 dragen.

De 21-jarige Fernandes doorliep de jeugdopleiding van Benfica en maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht. De tweevoudig international speelde 59 officiële wedstrijden voor de Portugese topclub, waarmee hij vorig jaar kampioen werd.

Het is niet bekend welk bedrag verbonden is aan de optie tot koop die Tottenham in de huurovereenkomst heeft bedongen. Volgens Engelse media gaat het om een transfersom van 50 miljoen euro.

De kans is overigens groot dat Tottenham deze transferperiode ook een middenvelder kwijtraakt. Christian Eriksen beschikt over een aflopend contract en wordt in verband gebracht met een overstap naar Internazionale.

Fernandes kan zaterdag al zijn debuut maken voor Tottenham, dat dan een uitwedstrijd speelt tegen Watford. De Londenaren bezetten momenteel de achtste plek in de Premier League, met een achterstand van negen punten op nummer vier Chelsea.

