José Mourinho heeft Christian Eriksen een hart onder de riem gestoken. De middenvelder, die Tottenham Hotspur lijkt te verruilen voor Internazionale, werd dinsdagavond door zijn eigen fans uitgefloten in het gewonnen FA Cup-duel met Middlesbrough (2-0).

Eriksen beschikt over een aflopend contract bij Tottenham, waardoor de club hem deze winter moet verkopen om een transfersom over te houden. De middenvelder maakte afgelopen zomer al duidelijk dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging en dat heeft hem niet populair gemaakt bij de aanhang van de 'Spurs'.

De 27-jarige Deen viel zaterdag bij zijn wissel in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (0-1-verlies) boegeroep ten deel en dinsdagavond tegen Middlesbrough floten de Tottenham-supporters hem uit toen zijn naam werd opgelezen voor de wedstrijd.

Mourinho wil de supporters niet afvallen, maar neemt het tegelijkertijd wel op voor Eriksen. "Christian speelde tegen Middlesbrough heel erg goed en professioneel. Dat is ook precies wat ik van hem verwacht. Als hij besluit te vertrekken, dan kan hij de club met opgeheven hoofd verlaten", aldus de Portugese manager.

Christian Eriksen heeft zijn laatste wedstrijd voor Tottenham mogelijk al gespeeld. (Foto: Pro Shots)

'Tottenham onderhandelt met Inter over Eriksen'

Volgens media als The Guardian en Sky Sports is het aannemelijk dat Eriksen per direct naar Internazionale vertrekt. De club uit de Serie A zou een bod van 8,5 miljoen pond (zo'n 10 miljoen euro) hebben uitgebracht op de oud-Ajacied, terwijl Tottenham het dubbele verlangt.

Tottenham nam Eriksen in de zomer van 2013 voor 13,5 miljoen euro over van Ajax. De 95-voudig international van Denemarken speelde tot dusver liefst 302 officiële wedstrijden voor de Londenaren, waarin hij 69 keer scoorde en 89 assists leverde.

Overigens voegde Tottenham woensdag juist een middenvelder aan de selectie toe. De huidige nummer acht van de Premier League huurt de 21-jarige Gedson Fernandes voor anderhalf seizoen van Benfica, met optie tot koop.