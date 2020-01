Manchester United is niet langer van plan om begin februari op trainingskamp te gaan naar het Midden-Oosten. De Premier League-club maakt zich zorgen om de veiligheidssituatie in de Golfregio.

United hoeft van 2 tot en met 16 februari geen competitiewedstrijd te spelen en was daarom van plan om - net als vorig jaar - naar het Midden-Oosten te trekken om zich voor te bereiden op de slot van het seizoen. Daar is nu dus een streep door gezet.

"Sommige zaken zijn belangrijker dan voetbal", zei United-manager Ole Gunnar Solskjaer dinsdagavond tegen Engelse media. "We waren op zoek naar een plek in het Midden-Oosten, maar daar zullen we zeker niet meer heen gaan. We blijven in Europa."

Het is sinds begin dit jaar onrustig in het gebied, nadat de Verenigde Staten een Iraanse legergeneraal doodden bij een luchtaanval op een vliegveld in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Iran antwoordde daarop met raketaanvallen op Amerikaanse doelen in Irak.

Daarnaast werd vorige week een Oekraïens vliegtuig uit de lucht geschoten, waarbij alle 176 passagiers om het leven kwamen. Iran gaf vrijdag toe verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het toestel. Volgens het land ging het om een menselijke fout.

419 Waar komt de strijd tussen Iran en de VS vandaan?

Ajax en PSV gingen wél naar Qatar

Ajax en PSV waren deze maand nog op trainingskamp in Qatar, net als onder meer Bayern München en Club Brugge. Het nationale elftal van de Verenigde Staten besloot uit veiligheidsoogpunt juist af te zien van een trip naar het Arabische emiraat.

Sergiño Dest voelde zich vanwege de onrust in het Midden-Oosten niet comfortabel tijdens het trainingskamp van Ajax, waarop de Amerikaanse rechtsback toestemming kreeg om voortijdig terug naar Amsterdam te vliegen.

Het is nog niet bekend waar United nu naartoe gaat op trainingskamp. Volgens Engelse media is de kans groot dat de huidige nummer vijf van de Premier League naar Spanje of Portugal trekt.

Manchester United speelt tot de rustperiode nog competitieduels met Liverpool, Burnley en Wolverhampton Wanderers. De ploeg van Solskjaer, die Wolverhampton woensdagavond al treft in de FA Cup, speelt tussendoor ook nog de return tegen Manchester City in de halve finale van de League Cup.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League