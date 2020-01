Guus Hiddink vindt dat zijn rol als adviseur bij PSV niet overschat moet worden. De 73-jarige Gelderlander wil vooral meedenken bij de club waar hij in het verleden al drie keer eerder werkzaam was.

"Een adviseur met kleine letters, zo mag je me noemen", zegt Hiddink dinsdag vanaf sportcomplex De Herdgang tegen het AD. "Want je moet deze rol niet groter maken dan het is."

PSV maakte eind december bekend dat Hiddink na de winterstop in Eindhoven neer zou strijken om te gaan fungeren als klankbord van de nieuwe technische staf onder leiding van Ernest Faber, de opvolger van de ontslagen Mark van Bommel.

Zoals destijds al aangegeven zal Hiddink tijdens wedstrijden niet op de bank plaatsnemen. Het is vooral de bedoeling dat hij zaken kritisch tegen het licht gaat houden met als doel om de boel bij de huidige nummer drie van de Eredivisie weer vlot te trekken.

"Ik ga de komende tijd beelden kijken en meedenken over het groepsproces en de speelwijze. Dat laatste zeker ook. Waarom krijgt PSV zo makkelijk goals tegen? Wat is mijn idee daarbij? Dat soort dingen."

Guus Hiddink kijkt vanaf een afstandje toe naar de training van PSV. (Foto: Getty Images)

Hiddink voelde niets voor bestuursfunctie

Hiddink, die in het verleden twee keer als trainer en eenmaal als adviseur bij PSV in dienst was, benadrukt dat hij zich niet met bestuurszaken gaat bemoeien.

"Dan vergader je misschien drie keer per jaar, maar een commissaris kan wel ineens zoiets groots als het ontslag van een trainer op zijn bord krijgen. Nee, laat mij dan dicht op het veld blijven en over voetbal meepraten."

De voormalig succescoach zal zich twee tot drie keer per week bij de club laten zien. Dat zijn adviezen serieus worden genomen bleek dinsdag met het toevoegen van René Eijkelkamp aan de technische staf.

"René is iemand met verbindende kwaliteiten", prijst Hiddink zijn voormalige assistent bij PSV. "Goeie vent. Moet je nemen, zei ik meteen."