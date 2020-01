Tottenham Hotspur heeft dinsdag via een replay alsnog de vierde ronde van de FA Cup bereikt. De formatie van manager José Mourinho had voor eigen publiek net voldoende aan een 2-1-zege op Middlesbrough.

Het eerste duel bij Middlesbrough, dat uitkomt in het Championship, eindigde anderhalve week geleden in 1-1, waardoor beide ploegen elkaar opnieuw moesten treffen. Dat gebeurde nu in het stadion van de 'Spurs'.

De verliezend finalist van de Champions League nam nu al vroeg afstand van Middlesbrough. Giovani Lo Celso opende na een blunder van de doelman al na een minuut de score. Erik Lamela verdubbelde de voorsprong na een kwartier. De 2-1 van George Saville kwam te laat om het duel nog spannend te maken.

Newcastle United voorkwam tegen derdedivisionist Rochdale eveneens een blamage, door op herhaling thuis met 4-1 te winnen. Eoghan O'Connell (eigen doelpunt), Matthew Longstaff, Miguel Almirón en Joelinton scoorden voor Newcastle, waar Jetro Willems op de bank bleef.

Lorenzo Insigne wordt na een van zijn treffers geknuffeld door Fernando Llorente. (Foto: Pro Shots)

Napoli, Lazio en Inter naar kwartfinales

In Italië hadden Napoli, Lazio en Internazionale weinig moeite om de kwartfinales van de Coppa Italia te bereiken. Napoli, dat sinds de komst van trainer Gennaro Gattuso pas één keer had gewonnen, had aan twee strafschoppen van Lorenzo Insigne genoeg om Perugia te kloppen: 2-0.

Lazio was Cremonese met 4-0 de baas. Bij de Romeinen had de jonge Nederlandse aanvaller Bobby Adekanye een basisplaats, terwijl Djavan Anderson mocht invallen. Treffers kwamen op naam van Patric, Marco Parolo, Ciro Immobile en Bastos.

Internazionalr rolde Cagliari met 4-1 op. Romelu Lukaku scoorde al binnen de minuut, waarna Borja Valero en nogmaals Lukaku de voorsprong naar 3-0 vergrootten. Christian Oliva deed vervolgens wat terug, maar dankzij Andrea Ranocchia werd de marge weer drie: 4-1.