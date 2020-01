Het seizoen zit er definitief op voor Merih Demiral. De verdediger van Juventus is dinsdag aan zijn gescheurde kruisband geopereerd en kan zeker een half jaar niet spelen.

Door de zware kwetsuur kan de 21-jarige Demiral nu zeker een streep zetten door het EK, dat op 12 juni begint. De Turk is normaal gesproken basisspeler in de nationale ploeg, waarvoor hij twaalf keer in actie kwam.

De verdediger is dinsdag in de kliniek Hochrum in Innsbruck behandeld. Bij de operatie is schade aan de voorste kruisband en buitenste meniscus van zijn linkerknie hersteld. Voor de hersteltijd staat volgens Juventus zes tot zeven maanden.

Demiral liep de blessure zondag op in het uitduel met AS Roma (1-2). Hij kwam na een luchtduel verkeerd terecht. De maker van het openingsdoelpunt werd vervolgens vervangen door Matthijs de Ligt.

Ook Nicolò Zaniolo liep een zware knieblessure op in het duel tussen AS Roma en Juventus. (Foto: Pro Shots)

Ook Zaniolo raakte zwaar geblesseerd

Voor De Ligt betekent de kwetsuur dat hij een concurrent minder heeft in het centrum van de defensie. De oud-Ajacied verloor zijn basisplaats eerder dit seizoen aan Demiral, maar mag nu weer rekenen op meer speeltijd. Mede omdat ook een andere centrale verdediger, aanvoerder Giorgio Chiellini, nog altijd geblesseerd is.

Demiral was zondagavond niet de enige speler die tijdens de wedstrijd uitviel met een zware blessure. Bij Roma liep middenvelder Nicolò Zaniolo bij een duel met De Ligt eveneens een kruisbandkwetsuur op. De Italiaan is ook geopereerd en kan net als Demiral een streep door het EK zetten.

Juventus gaat dankzij de zege bij Roma aan kop in de Serie A en staat in de Champions League in de achtste finales, waarin Olympique Lyon de tegenstander is.