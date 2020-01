Algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord sluit niet uit dat Dick Advocaat ook volgend seizoen de trainer is van de club. De 72-jarige Hagenaar werd begin november nog aangesteld als interim-trainer tot het einde van het seizoen.

"De geluiden dat hij ook na de zomer de trainer is worden steeds harder. Dat is ook logisch als je succes hebt. Maar Frank (technisch directeur Arnesen, red.) moet officieel nog beginnen en die gaat er echt over. We hebben nog genoeg tijd om daarover na te denken. Het seizoen is pas in mei afgelopen", zei Koevermans dinsdag op de nieuwjaarsreceptie.

Advocaat volgde twee maanden geleden de ontslagen Jaap Stam op. Hij verloor sindsdien slechts één officiële wedstrijd met Feyenoord (in de groepsfase van de Europa League op bezoek bij FC Porto) en klom daardoor van de tiende naar de vijfde plaats op de ranglijst van de Eredivisie.

"Wij willen er rustig naar kijken en dat wil Dick zelf ook. Hij wil eerst dit seizoen goed afsluiten. Hij straalt nog echt passie en vechtlust uit, dat vind ik mooi om te zien. Hij heeft verteld dat Feyenoord zijn laatste club is en wat Dick zegt klopt. Dus dat geeft ons ook de tijd. In de voetballerij is niks uitgesloten. Zeg nooit nooit", aldus Koevermans.

Feyenoord hervat de Eredivisie zaterdag in eigen huis tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers maken gezien de achterstand van dertien punten op koploper Ajax nagenoeg geen kans meer op de landstitel, maar zijn met een achterstand van drie punten op nummer drie PSV nog wel volop in de race om een rechtstreeks Europees ticket.