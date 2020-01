Quique Setién is vereerd en trots dat hij de nieuwe trainer van FC Barcelona is. De 61-jarige Spanjaard benadrukte dinsdag bij zijn presentatie dat hij geen concessies zal doen aan zijn voetbalfilosofie, die sterk is beïnvloed door Johan Cruijff.

"Zelfs in mijn stoutste dromen had ik niet gedacht ooit hier te zitten als trainer van FC Barcelona, dit geweldige instituut", zei Setién bij zijn eerste persconferentie in Camp Nou.

"Gisteren liep ik bij mijn huis nog tussen de koeien en nu ben ik hier. Dit is een heel speciale dag voor mij. Ik heb geen uitgebreid cv, heb geen prijzen op mijn erelijst staan. Ik had niet verwacht deze kans te krijgen, maar ben heel dankbaar. Ik had minder dan vijf minuten nodig om het aanbod te accepteren."

Setién, die voor 2,5 jaar heeft getekend, is de opvolger van Ernesto Valverde. De 55-jarige Spanjaard stond al maanden onder druk en werd maandag na 2,5 jaar ontslagen vanwege de mindere resultaten van de afgelopen weken. De ploeg van Frenkie de Jong is koploper in Spanje, maar won slechts één van zijn laatste vijf wedstrijden.

"We hebben nu een verandering doorgevoerd, omdat we halverwege het seizoen zitten en een boost nodig hebben", zei voorzitter Josep Maria Bartomeu. "Met deze dynamiek hopen we de Spaanse titel, de beker en de Champions League te winnen."

"We hebben de afgelopen weken en maanden met veel trainers gesproken, dat is onze taak. Die gesprekken hebben we niet openbaar gemaakt, al wist Valverde ervan. Maar ik had wel liever gezien dat deze verandering op een andere manier had plaatsgevonden", doelde Bartomeu erop dat was uitgelekt dat Barcelona met Xavi en Ronald Koeman heeft gepraat.

Quique Setién bij zijn presentatie als trainer van FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Kan mijn filosofie overbrengen op spelers'

Setién zei dat hij "heel veel respect" heeft voor Valverde. "Ik heb altijd een goede relatie met hem gehad en ik waardeer het werk dat hij hier geleverd heeft. Ik zal ook proberen contact met hem te houden, maar het klopt dat ik weer andere nuances zal aanbrengen bij het elftal."

De drievoudig international van Spanje, die zonder club zat nadat hij afgelopen zomer besloot om na twee seizoenen te vertrekken bij Real Betis, vertelde dat hij een "duidelijke filosofie" heeft, die hij ook zal invoeren bij Barcelona.

"Ik weet niet of mijn manier de beste is, maar ik ben er wel van overtuigd dat ik mijn filosofie kan overbrengen op spelers en dat ik daarmee een team kan verbeteren. Ik zal mijn filosofie altijd verdedigen", zei Setién. "We gaan er alles aan doen om het beste uit de spelers te halen en alle mogelijke prijzen te winnen."

Setién staat voor mooi voetbal, geïnspireerd op de ideeën van Barcelona-icoon Cruijff. "We weten dat je een groot fan bent van Johan", zei Bartomeu tegen zijn nieuwe trainer. "Daarom hebben we het gevoel dat je al dicht bij deze club stond. We hebben dezelfde ideeën over voetbal."

Sétien debuteert zondag op de bank van FC Barcelona in het thuisduel met middenmoter Granada (aftrap 21.00 uur).

