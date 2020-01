PSV verhuurt Jeroen Zoet de rest van het seizoen aan FC Utrecht. De doelman was zijn basisplaats kwijtgeraakt in Eindhoven en kan in de Domstad weer aan spelen toekomen.

Zoet was jaren eerste keeper bij PSV, maar de inmiddels ontslagen trainer Mark van Bommel zette hem in november uit tegen Willem II op de bank. Sindsdien krijg Lars Unnerstall de voorkeur.

"Jeroen heeft ons gevraagd om met hem mee te denken en dat hebben we gedaan, omdat hij zich altijd een echte PSV'er heeft getoond", zegt technisch manager John de Jong dinsdag op de site van PSV.

De 29-jarige Zoet geldt in Utrecht als vervanger van keeper Maarten Paes, die deze maand tijdens het trainingskamp in Spanje geblesseerd raakte. De elfvoudig Oranje-international maakt zijn transfer ook met het oog op het EK van komende zomer.

"Jeroen is een vaste waarde in de selectie van Oranje, maar het is logisch dat hij ritme moet houden om in beeld te blijven bij de bondscoach", aldus De Jong. "Daar hebben we met hem over gesproken in de winterstop. De uitkomst was dat we mee zouden werken als hij een interessante optie zou krijgen."

Jeroen Zoet verloor zijn basisplaats bij PSV in november aan Lars Unnerstall. (Foto: Pro Shots)

Zoet speelde 260 duels voor PSV

Zoet werd in het begin van zijn loopbaan twee seizoenen verhuurd aan RKC Waalwijk en was sinds het seizoen 2013/2014 eerste doelman van PSV. Hij kwam tot 260 officiële wedstrijden namens de Eindhovenaren.

De Veendammer is de tweede speler die PSV deze winter verlaat. Eerder nam de 24-voudig landskampioen afscheid van Toni Lato, die werd gehuurd van Valencia, maar niet aan spelen toekwam.

Voor FC Utrecht is Zoet de eerste aanwinst. De club nam eerder afscheid van Patrick Joosten (Sparta Rotterdam) en Giovanni Troupée (FC Twente), die allebei worden verhuurd.

Eijkelkamp wordt assistent Faber bij PSV

Eerder op dinsdag maakte PSV bekend dat oud-spits René Eijkelkamp assistent-coach wordt van interim-trainer Ernest Faber, de opvolger van Van Bommel. De 55-jarige Eijkelkamp was tussen 2004 en 2006 assistent van Guus Hiddink bij PSV en tussen 2009 en 2012 werkte hij in de staf van Fred Rutten.

"Naast heel veel ervaring én kennis van zaken, heeft René ook het vermogen om te verbinden. Daarmee is hij van toegevoegde waarde voor ons", zegt technisch manager De Jong.

Als speler maakte zesvoudig international Eijkelkamp tussen 1995 en 1997 twaalf goals in 44 wedstrijden voor PSV. "René kent de club en de cultuur, maar is ook een onafhankelijk denker", aldus Faber.

"Hij heeft enorm veel ervaring in de functie die hij nu bij ons gaat bekleden. René zal drie, vier dagen per week bij ons op het veld staan en ik ben blij dat we ook van zijn input gebruik kunnen maken."

Faber werd al ondersteund door assistenten Boudewijn Zenden en Adil Ramzi, keeperstrainer Ruud Hesp en klankbord Hiddink. PSV staat na achttien duels derde in de Eredivisie - op tien punten van koploper Ajax - en gaat zondag in het eerste duel na de winterstop op bezoek bij VVV-Venlo.

René Eijkelkamp (links) in 2004 als assistent van PSV-trainer Guus Hiddink (rechts). (Foto: Pro Shots)

