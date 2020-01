Met Quique Setién legt FC Barcelona het lot van de club in handen van een relatief onbekende coach. Een profiel van de man die groot liefhebber is van beachvoetbal en schaken én werkt volgens de filosofie van Johan Cruijff.

"Cruijff heeft laten zien hoe je het een tegenstander moeilijk kunt maken door veel te combineren. Ik wilde al op die manier spelen toen ik nog kind was", zei Setién in september 2017 in een interview. "Ik passte de bal alleen naar degenen van wie ik wist dat ik 'm terugkreeg. Als iemand dat niet deed, kreeg hij de bal van mij ook niet meer."

Toen Cruijff op 24 maart 2016 op 68-jarige leeftijd overleed, schreef Setién ongeveer hetzelfde op Twitter. "Ik ben vandaag verdrietig, want ik ben een vriend verloren", voegde hij er in een tweede bericht aan toe.

Setién begon zijn trainersloopbaan begin deze eeuw bij Racing Santander. Na periodes bij kleinere Spaanse clubs en een aantal maanden als bondscoach van Equatoriaal-Guinea streek hij in 2017 neer bij Real Betis, waar hij met zijn visie écht indruk maakte.

De coach leidde de club uit Zuid-Spanje in zijn eerste seizoen met aantrekkelijk voetbal naar een knappe zesde plek in La Liga, wat deelname aan de Europa League opleverde. In zijn tweede seizoen imponeerde hij - in de geest van Cruijff - door met Betis met 3-4 bij Barcelona te winnen.

De tweet van Quique Setién na het overlijden van Johan Cruijff. "Ik voelde dat voetbal beter gespeeld kon worden, maar zag het pas toen Johan het ons liet zien", schreef hij.

Busquets gaf Setién zijn shirt

Zijn denkwijze als trainer leverde Setién bij Betis de bijnaam 'El Maestro' op. Hij vertrok er in de zomer van 2019 en mag na een half jaar rust nu de Cruijff-filosofie gaan toepassen bij het Barcelona van Lionel Messi en Frenkie de Jong.

De komst van de 61-jarige Setién naar Camp Nou zal zeer waarschijnlijk worden toegejuicht door middenvelder Sergio Busquets. De concurrent van De Jong liet ruim een jaar geleden namelijk al op een bijzondere manier weten onder de indruk te zijn van de coach.

Na de 3-4-nederlaag tegen Betis in november 2018 schonk Busquets zijn shirt aan Setién. De Spaanse international schreef er een boodschap op, waarin hij zijn bewondering uitsprak voor het voetbal dat Betis speelde.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een foto van het shirt dat Quique Setién van Sergio Busquets kreeg.

Setién was international op het strand

Setién kende als speler een vrij bescheiden carrière, al kwam hij wel drie keer uit voor Spanje en was hij - zonder in actie te komen - present op het WK van 1986. In clubverband was hij middenvelder bij Racing Santander, Atlético Madrid, Logroñés en Levante.

Op het strand maakte Sétien meer minuten als international dan op het veld. Hij groeide op in de provincie Cantabrië in het noorden van Spanje, speelde daar van jongs af aan veel beachvoetbal en werd in de herfst van zijn spelerscarrière onderdeel van de Spaanse ploeg, waarvoor hij zeven jaar uitkwam.

In zijn tijd als speler mocht Setién bovendien al graag een potje schaken en na zijn loopbaan stak hij daar meer tijd in. De Spanjaard bleek talentvol; hij nam het op tegen onder anderen oud-wereldkampioenen Garri Kasparov en Anatoly Karpov.

"In zowel schaken als voetbal is het belangrijk om controle en overzicht te houden", zei hij een paar jaar geleden. "De huidige positie van de pionnen is niet belangrijk, het gaat erom waar ze een paar momenten later staan." Woorden die zomaar van zijn grote voorbeeld Cruijff hadden kunnen zijn.

Quique Setién maakte in november 2018 indruk met Real Betis door FC Barcelona met 3-4 te verslaan. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de stand en het programma in La Liga