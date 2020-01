Kenneth Vermeer zal volgens verschillende media dinsdag zijn transfer naar Los Angeles FC afronden. De 34-jarige doelman vertrekt na vijf jaar bij Feyenoord.

VI, AD en RTV Rijnmond melden dat Vermeer dinsdagmiddag een contract zal tekenen bij Los Angeles FC, dat vorig jaar de beste ploeg was in het reguliere seizoen van de Major League Soccer (MLS) en vervolgens verloor in de halve finales van de play-offs.

De verbintenis van Vermeer bij Feyenoord loopt komende zomer af. De Rotterdammers hebben met Justin Bijlow en Nick Marsman twee doelmannen die ervaring hebben als eerste keeper en werken daarom mee aan de transfer van de vijfvoudig international.

Bovendien hoopt Feyenoord het salaris van Vermeer te kunnen gebruiken om deze winter een nieuwe spits te halen.

Vermeer speelt sinds de winterstop van het seizoen 2014/2015 voor Feyenoord, dat hem destijds overnam van aartsrivaal Ajax.

In zijn eerste anderhalf jaar in De Kuip was hij eerste doelman, maar hij raakte zijn plek mede door blessureleed kwijt en werd in het seizoen 2017/2018 verhuurd aan Club Brugge. Sinds de tweede helft van vorig seizoen is de keeper weer eerste keus bij Feyenoord.