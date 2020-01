Sergiño Dest is geschrokken van de commotie die ontstond nadat hij vorige week het trainingskamp van Ajax in Qatar verliet. De Amerikaan voelde zich er niet veilig vanwege de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

"Ik had niet verwacht dat het zo groot werd. Ik heb aangegeven dat ik me niet op mijn gemak voelde en uiteindelijk heeft Ajax daar begrip voor getoond en me laten gaan", aldus de negentienjarige Dest bij FOX Sports.

"Ik schrok van de commotie en had het niet verwacht, maar het is nu eenmaal zo. Ik vind dat de club me er goed bij heeft geholpen en ik sluit me aan bij de mening van Edwin van der Sar."

Algemeen directeur Van der Sar zei vrijdag het vertrek van Dest uit Qatar geen groot nieuws te vinden. "Ik vind dat jullie (de media, red.) het echt te groot maken", zei hij tegen VI.

Het besluit van Dest betekende dat hij de oefenduels met KAS Eupen en Club Brugge miste. Beide Belgische clubs werden verslagen. In Nederland sloot de rechtsback aan bij Jong Ajax, waarmee hij maandagavond tegen Jong PSV (0-0) speelde.

'Ik ben klaar voor zondag'

Ondanks zijn gewijzigde programma denkt Dest dat hij fit genoeg is om zondag weer namens de hoofdmacht van Ajax in actie te komen. De Amsterdammers hervatten de competitie om 14.30 uur met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

"Ik ben teruggekomen en heb mijn programma hier verder gevolgd. Het is niet anders geweest dan normaal. Ik weet zeker dat ik er klaar voor ben als we zondag tegen Sparta spelen."

Dest was overigens niet de enige Amerikaan die zich niet goed voelde bij een verblijf in Qatar. Eerder besloot de nationale ploeg van de VS al om een trainingskamp te annuleren vanwege de onrust in het Midden-Oosten.

Ajax' trip naar Qatar werd vooraf al flink bekritiseerd, omdat in het land mensenrechten worden geschonden. De club stelde daarop dat het sport en politiek gescheiden houdt.

Speel mee met het NUsport Eredivisiespel Meld je hier alvast aan en maak kans op mooie prijzen

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie