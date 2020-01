Jordi Cruijff gaat aan de slag als bondscoach van Ecuador. De zoon van Johan Cruijff heeft dinsdag voor drie jaar getekend en moet het Zuid-Amerikaanse land naar het WK van 2022 leiden.

De 45-jarige Cruijff stapte een maand geleden op als trainer van het Chinese Chongqing Dangdai Lifan en is de opvogler van Hernán Gómez, die afgelopen zomer werd ontslagen na teleurstellende prestaties met Ecuador op de Copa América.

Cruijff werkte anderhalf jaar in China en beleefde er zijn tweede klus als hoofdtrainer. Afgelopen seizoen werd Chongqing Dangdai Lifan tiende in de competitie. In zijn eerste seizoen behoedde hij de club voor degradatie uit de Super League.

Eerder had de Amsterdammer het Israëlische Maccabi Tel Aviv onder zijn hoede. Hij was daar ook technisch directeur, net als eerder bij het Cypriotische AEK Larnaca. Als speler kwam Cruijff uit voor onder meer FC Barcelona, Manchester United, Celta de Vigo, Deportivo Alavés, Espanyol, Metalurg Donetsk en Valletta FC. Hij is negenvoudig Oranje-international.

Ecuador is de nummer 63 van de FIFA-ranking. De nationale ploeg debuteerde in 2002 op het WK en was er ook in 2006 en 2014 bij. Cruijff moet de Zuid-Amerikanen nu dus naar het WK van 2022 in Qatar loodsen.

Ecuador naar Copa América

Komende zomer wacht echter eerst de Copa América, die op 12 juni begint en in Argentinië en Colombia wordt gehouden. Ecuador zit in een groep met Brazilië, Colombia, Peru, Venezuela en Qatar.

Het beste resultaat van Ecuador op de Copa América is de vierde plaats, behaald in 1993. De laatste jaren was de groepsfase vrijwel steevast het eindstation.

De eerste wedstrijd van Cruijff met Ecuador is op 26 maart, wanneer Argentinië de tegenstander is bij de start van de WK-kwalificatiereeks.