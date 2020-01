FC Barcelona heeft maandag trainer Ernesto Valverde per direct ontslagen. De 55-jarige Spanjaard wordt opgevolgd door zijn zes jaar oudere landgenoot Quique Setién.

Valverde wordt door de clubleiding van FC Barcelona verantwoordelijk gehouden voor de slechte sportieve resultaten in de afgelopen weken. 'Barça' won slechts één van de laatste vijf wedstrijden.

Met name het gelijkspel van vorige week in La Liga tegen hekkensluiter Espanyol (2-2) en de nederlaag in de halve finales van de Spaanse supercup tegen Atlético Madrid (2-3) worden Valverde zwaar aangerekend.

Valverde leidde maandag nog wel de training van FC Barcelona, maar verschillende Spaanse media meldden toen al dat hij later op de dag op straat zou worden gezet. Hij reed aan het begin van de avond nog lachend weg bij het trainingscomplex.

Setién tekent tot zomer van 2022

Setién wordt dinsdag in Camp Nou gepresenteerd als de nieuwe trainer van FC Barcelona en hij tekent dan een contract voor 2,5 jaar tot de zomer van 2022, waardoor de club ook de komende seizoenen is verzekerd van een coach.

De oud-international van het Spaanse nationale elftal zat zonder club nadat hij afgelopen zomer besloot om te vertrekken bij Real Betis, dat hij in 2018 in zijn debuutseizoen leidde naar Europees voetbal. Hij staat bekend als een Johan Cruijff-adept.

Ronald Koeman en Xavi Hernandez, die beiden in het verleden het shirt droegen van FC Barcelona, werden in de voorbije dagen ook benaderd om trainer te worden, maar zowel Koeman (bondscoach van Oranje) als Xavi (Al-Sadd) bedankte.

FC Barcelona gaat samen met Real Madrid nog wel aan kop in La Liga en plaatste zich ook al voor de achtste finales van de Champions League. De Catalanen spelen zaterdag zonder de geschorste Frenkie de Jong in eigen huis tegen Granada.