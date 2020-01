ADO Den Haag heeft zich maandag op huurbasis versterkt met Mick van Buren van Slavia Praag. FC Twente nam Giovanni Troupée tijdelijk over van FC Utrecht.

Van Buren moest bij Slavia Praag voornamelijk genoegen nemen met een rol als pinchhitter. Hij kwam dit seizoen wel als invaller in het veld tijdens de Champions League-duels met FC Barcelona, Borussia Dortmund en Internazionale.

De 27-jarige aanvaller staat al 3,5 jaar onder contract bij Slavia Praag. Hij speelde 81 wedstrijden (vijftien doelpunten) in het eerste elftal en werd met de club twee keer kampioen van Tsjechië en twee keer winnaar van de nationale beker.

Van Buren doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde in 2011 namens Excelsior in het betaald voetbal. Hij verkaste in 2013 naar het Zweedse Esbjerg en belandde in 2016 bij Slavia Praag.

ADO was maandag zeer actief op de transfermarkt. De Hagenaars legden naast Van Buren ook de Welshman George Thomas (Leicester City) en de Belg Laurens de Bock (Leeds United) op huurbasis vast.

ADO verkeert halverwege het seizoen in degradatiegevaar. De ploeg van de nieuwe Engelse trainer Alan Pardew staat slechts zeventiende en stuit zondag bij de hervatting van de Eredivisie meteen in eigen huis op hekkensluiter RKC Waalwijk.

Giovanni Troupée. (Foto: Pro Shots)

Troupée kon niet rekenen op veel speeltijd

Troupée kon bij FC Utrecht niet rekenen op veel speeltijd. Hij speelde dit seizoen tien wedstrijden in het eerste elftal, maar stond alleen in het bekerduel met Excelsior '31 (1-4-zege) in de basis.

De voormalig jeugdinternational debuteerde in 2015 voor FC Utrecht. Hij kwam tot 75 wedstrijden in de hoofdmacht (vijf doelpunten) en werd in de tweede helft van vorig seizoen al uitgeleend aan ADO Den Haag.

"Ik hoop dat ik het team kan helpen, verdedigen is uiteraard het belangrijkste, maar ik hoop ook aanvallend wat extra's te kunnen brengen. Omdat ik weinig speelde bij FC Utrecht is dit een ideale oplossing", zegt Troupée op de site van FC Twente.

Troupée moet bij FC Twente de concurrentie aangaan met onder anderen Paul Verhaegh en Calvin Verdonk, die voor de winterstop vaak werden opgesteld als respectievelijk rechts- en linksback.

FC Twente is na een geweldige competitiestart afgezakt naar de twaalfde plaats. De ploeg van de Uruguayaanse trainer Gonzalo García García staat zaterdag op eigen veld tegenover FC Groningen.

