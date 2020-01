AZ wil dat het nieuwe dak op het AFAS Stadion op tijd af is voor de start van volgend seizoen. De Alkmaarders spelen de rest van dit seizoen zonder dak op hun stadion.

"Het streven is dat het nieuwe stadiondak erop zit bij de eerste duels van volgend seizoen. Verder wordt er bij de verbouwplannen gekeken naar comfort en beleving", zei algemeen directeur Robert Eenhoorn maandag op de nieuwjaarsreceptie van zijn club.

AZ kon maandenlang niet in het AFAS Stadion spelen, omdat in augustus tijdens een zuidwesterstorm een deel van het dak instortte. In oktober werd drie kwart van het dak verwijderd en in november werden die werkzaamheden afgerond.

De Noord-Hollanders speelden de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop weer voor het eerst in het AFAS Stadion. De ploeg won toen zonder dak op het stadion de topper tegen Ajax met 1-0 door een doelpunt in de blessuretijd van Myron Boadu.

AZ week uit naar Den Haag en Enschede

AZ week na het instorten van het dak in het AFAS Stadion uit naar het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag en deed voor het voorrondeduel met Antwerp in de Europa League ook een keer een beroep op de Grolsch Veste van FC Twente.

De ploeg van trainer Arne Slot kende een geweldige eerste seizoenshelft. AZ staat op drie punten achterstand van koploper Ajax op de tweede plaats in de Eredivisie en veroverde een plek in de knock-outfase van de Europa League.

AZ hervat de Eredivisie zaterdag in het AFAS Stadion tegen nummer vier Willem II.

