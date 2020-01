ADO Den Haag heeft maandag de tweede en derde winterse versterking binnengehaald. Iets eerder op de dag rondde RKC Waalwijk-topscorer Stijn Spierings zijn transfer naar de Bulgaarse topclub Levski Sofia af.

ADO huurt zowel drievoudig Welsh international George Thomas (Leicester City) als de Belg Laurens De Bock (Leeds United) tot het einde van het seizoen. Op De Bock is een optie tot koop bedongen.

De 22-jarige Thomas is een aanvallende middenvelder die ook voorin kan spelen. Hij speelde nog niet in het eerste elftal van Leicester, maar maakte in mei 2018 onder bondscoach Ryan Giggs wel zijn debuut als Welsh international. Thomas droeg daarna nog twee keer het shirt van zijn land, waarvan de laatste keer in maart vorig jaar.

De 27-jarige verdediger De Bock kwam eerder jaren uit voor Club Brugge en speelde ook voor KSC Lokeren, KV Oostende en Sunderland.

Thomas en De Bock zijn de tweede en derde aanwinst van de nieuwe ADO-coach Alan Pardew, die eerder Middlesbrough-verdediger Sam Stubbs op huurbasis naar Den Haag haalde.

Pardew heeft veel Premier League-ervaring en is de opvolger van de begin december opgestapte Alfons Groenendijk. De Engelsman moet ADO in de Eredivisie zien te houden. De club staat na achttien speelrondes voorlaatste.

RKC verliest topscorer Spierings

RKC-topscorer Spierings (drie goals) kwam vorig jaar over van Sparta Rotterdam en had nog een contract tot het einde van het seizoen. De Brabanders konden dus alleen nog deze winter een transfersom voor de 23-jarige middenvelder ontvangen.

De geboren Alkmaarder, die de jeugdopleiding van AZ doorliep, maakte vorig jaar mei in de 95e minuut de 4-4 in de beslissende play-offwedstrijd op bezoek bij Go Ahead Eagles, waardoor de ploeg van trainer Fred Grim naar de Eredivisie promoveerde.

"We betreuren het vertrek van Stijn uiteraard ten zeerste", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC. "Hij is in zijn tijd in Waalwijk meerdere malen erg belangrijk geweest voor RKC, met zijn doelpunt tegen Go Ahead Eagles uiteraard als absoluut hoogtepunt."

Spierings tekent voor drie jaar bij Levski Sofia, dat 26 keer kampioen werd in Bulgarije. Alleen CSKA Sofia won meer titels (31). Levski Sofia staat momenteel tweede in de efbet Liga, op vijf punten van koploper Ludogorets.

RKC is de hekkensluiter van de Eredivisie. De Waalwijkers haalden deze winter met AZ-huurling Tijjani Reijnders al een nieuwe middenvelder.