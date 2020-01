Juventus-verdediger Merih Demiral heeft een zware blessure aan zijn knie opgelopen. De concurrent van Matthijs de Ligt staat naar verwachting lang aan de kant.

Demiral zette Juventus zondag uit tegen AS Roma (1-2-winst) in de derde minuut nog op voorsprong, maar moest zich een kwartier later laten wisselen. Juventus meldt maandag dat de kruisband in de knie van de 21-jarige Turk is beschadigd, net als de meniscus.

De blessure van Demiral betekent dat De Ligt waarschijnlijk weer meer aan spelen toekomt bij Juventus. Demiral kreeg in de laatste weken juist de voorkeur boven de oud-Ajacied en vormde zodoende een centraal duo met Leonardo Bonucci.

Voor Demiral lijkt ook zijn deelname aan het EK van komende zomer in gevaar te komen. De verdediger was afgelopen jaar een vaste waarde bij Turkije en is twaalfvoudig international.

