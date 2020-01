Juventus-verdediger Merih Demiral heeft een zware blessure aan zijn knie opgelopen. De concurrent van Matthijs de Ligt moet zich laten opereren en staat naar verwachting lang aan de kant.

Demiral zette Juventus zondag uit tegen AS Roma (1-2-winst) in de derde minuut nog op voorsprong, maar moest zich een kwartier later laten wisselen. Juventus meldt maandag dat de kruisband in de knie van de 21-jarige Turk is beschadigd, net als de meniscus.

De blessure van Demiral betekent dat De Ligt waarschijnlijk weer meer aan spelen toekomt bij Juventus. Demiral kreeg in de laatste weken van coach Maurizio Sarri de voorkeur boven de oud-Ajacied en vormde zodoende een centraal duo met Leonardo Bonucci.

De twintigjarige De Ligt beleeft een wat moeizaam eerste seizoen bij Juventus, dat vorig jaar zomer zo'n 70 miljoen euro voor hem betaalde aan Ajax. Hij wisselde goede wedstrijden af met minder goede en zat de laatste weken dus op de bank.

Demiral is net als De Ligt bezig aan zijn eerste seizoen bij Juventus. De verdediger kwam vorig jaar zomer over van Sassuolo, al werd voor hem met ongeveer 18 miljoen euro aanmerkelijk minder betaald.

Matthijs de Ligt verving Merih Demiral zondag tegen AS Roma. (Foto: Pro Shots)

EK lijkt in gevaar voor Demiral

Voor Demiral lijkt ook zijn deelname aan het EK van komende zomer in gevaar te komen. De verdediger was afgelopen jaar een vaste waarde bij Turkije en is twaalfvoudig international.

Overigens was Demiral zondagavond niet de enige speler die tijdens Roma-Juventus uitviel met een zware blessure. Bij Roma liep toptalent Nicolò Zaniolo bij een duel met De Ligt eveneens een kruisbandkwetsuur op. De Italiaan mist het EK sowieso.

Juventus beleeft vooralsnog een goed seizoen. De ploeg van sterspeler Cristiano Ronaldo gaat dankzij de zege bij Roma aan kop in de Serie A en staat in de Champions League in de achtste finales, waarin Olympique Lyon de tegenstander is.

