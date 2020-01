Josep Guardiola is vol lof over Sergio Agüero. De Manchester City-spits maakte zondag een hattrick tegen Aston Villa (1-6-zege) en is nu de meest scorende buitenlander in de Premier League ooit.

"Hij is een legende en zal scoren tot aan zijn dood. Het is een eer dat ik erbij mocht zijn op de dag dat hij zijn record heeft gevestigd", aldus City-manager Guardiola.

De 31-jarige Agüero, die al sinds 2011 namens City in de Premier League speelt, staat op het hoogste Engelse niveau nu op 177 treffers. Hij stak zondag Arsenal-legende Thierry Henry (175 goals) voorbij.

"Dat hij het record van een legende als Henry verbetert, laat zien dat hij al jaren top presteert. De statistieken spreken voor zich en hopelijk kan hij nog meer scoren", aldus Guardiola.

Agüero heeft nog een contract tot medio 2021 bij City. Als het aan Guardiola ligt, dan blijft de spits nog langer. "Er zijn in de Premier League-geschiedenis weinig spelers zoals hij. Hij draagt bij aan een sterkere Premier League."

Sergio Agüero mag zich de meest scorende buitenlander in de Premier League noemen. (Foto: Pro Shots)

'Zal mijn best doen Shearer te achterhalen'

Alleen de Engelsen Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) en Andy Cole (187) scoorden vaker in de Premier League vaker dan Agüero. Frank Lampard staat eveneens op 177.

Bovendien maakte Agüero zijn twaalfde hattrick in de Premier League. Daarmee is hij alleen recordhouder. Spits Shearer kwam in zijn carrière tot elf hattricks.

"Ik ben hier echt heel blij mee, al moet ik vooral mijn teamgenoten bedanken. Zij hebben me hierbij geholpen. Ik hoop nog meer goals te maken. Shearer achterhalen? Dat wordt lastig, maar ik zal mijn best doen."

Agüero werd vier keer kampioen met City. Dit seizoen is de landstitel heel ver weg, want de achterstand op koploper Liverpool is al veertien punten.

