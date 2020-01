De kans is groot dat trainer Ernesto Valverde maandag ontslagen wordt bij FC Barcelona, zo melden diverse Spaanse media. Ronald Koeman is benaderd als vervanger, maar de bondscoach van Oranje heeft een aanbod afgewezen om per direct de overstap te maken, zo bevestigde hij zondagavond tegenover de NOS.

De 55-jarige Valverde wordt al langere tijd bekritiseerd. Onder leiding van de in mei 2017 aangestelde Spanjaard gaat Barcelona weliswaar aan kop in de competitie, maar de laatste vijf wedstrijden leverden slechts één zege op. Donderdag verloor Barcelona van Atlético Madrid in de halve finale van de Spaanse supercup.

Koeman (56) heeft een rijk verleden als speler van Barcelona. Hij speelde er tussen 1989 en 1995 en bezorgde de club in 1992 de Europa Cup I met een rake vrije trap tegen Sampdoria op Wembley.

De geboren Zaandammer heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit trainer te willen zijn van Barcelona. In oktober kwam zelfs naar buiten dat hij een clausule heeft in zijn contract bij de KNVB, waardoor hij bij eventuele interesse van FC Barcelona voor een transfersom de overstap kan maken naar de Spaanse topclub.

Koeman wil daar geen gebruik van maken omdat hij op dit moment de voorkeur geeft aan het EK van komende zomer met Oranje, dat hij sinds twee jaar onder zijn hoede heeft.

Ronald Koeman schoot FC Barcelona in 1992 naar winst van de Europa Cup I. (Foto: Getty Images)

Ook Xavi wordt genoemd bij Barcelona

In tegenstelling tot Koeman lijkt Xavi nog wel in de race voor de opvolging van Valverde. De 39-jarige clubicoon van Barcelona - hij speelde er vrijwel zijn hele loopbaan en pakte veel prijzen met de club - is momenteel trainer van Al Sadd in Qatar.

Een andere naam die genoemd wordt is die van Mauricio Pochettino. De Argentijn werd in november wegens teleurstellende resultaten ontslagen bij Tottenham Hotspur en zit sindsdien zonder club.

FC Barcelona, de club van middenvelder Frenkie de Jong, gaat in La Liga gedeeld aan kop met aartsrivaal Real Madrid. De Catalanen spelen zondag in de competitie thuis tegen Granada.