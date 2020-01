De kans is groot dat Kenneth Vermeer transfervrij de overstap maakt naar Los Angeles Galaxy, zo schrijft De Telegraaf maandag. Volgens de krant wacht de Feyenoord-doelman alleen nog op toestemming van zijn club.

De 34-jarige Vermeer speelt sinds de winterstop van het seizoen 2014/2015 voor Feyenoord, dat hem destijds overnam van aartsrivaal Ajax. De Amsterdammer heeft een aflopend contract in De Kuip.

In zijn eerste anderhalf jaar bij Feyenoord was Vermeer eerste doelman. Hij raakte zijn plek mede door blessureleed kwijt en werd in het seizoen 2017/2018 verhuurd aan Club Brugge.

Sinds de tweede helft van vorig seizoen is de keeper weer eerste keus in Rotterdam, al is Feyenoord volgens De Telegraaf bereid om hem te laten gaan. Een vertrek van Vermeer zou financiële ruimte voor versterkingen geven.

Trainer Dick Advocaat liet vrijdag weten dat hij het liefst twee spelers aantrekt. Feyenoord nam deze transferperiode al afscheid van de overbodige middenvelder Liam Kelly, die wordt verhuurd aan Oxford United.

Het nieuwe seizoen in de Amerikaanse MLS begint eind februari. LA Galaxy werd vorig jaar met de inmiddels vertrokken Zlatan Ibrahimovic in de ploeg vijfde in de Western Conference, waarna de ploeg strandde in de play-offs.