Real Madrid heeft zondag na strafschoppen beslag gelegd op Spaanse supercup. De 'Koninklijke' was in de finale in het Saoedische Djedda te sterk voor Atlético Madrid. In Italië greep Juventus met invaller Matthijs de Ligt de koppositie, door AS Roma met 1-2 te verslaan.

Beide ploegen waren in een tegenvallende finale niet tot scoren gekomen in de reguliere speeltijd en de verlenging. Strafschoppen moesten daardoor voor de beslissing zorgen.

In die reeks misten namens Atlético zowel Saúl als Thomas Partey, terwijl bij Real iedereen foutloos bleef. Het was uiteindelijk aanvoerder Sergio Ramos die de beslissende strafschop benutte.

Real Madrid moest de laatste minuten van de verlenging met een man minder spelen, omdat Federico Valverde rood kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Álvaro Morata. In het daaropvolgende tumult kregen aardig wat spelers een gele kaart.

De twee Madrileense ploegen hadden in voorgaande seizoenen geen aanspraak kunnen maken op de supercup, aangezien zij afgelopen seizoen geen nationale prijs pakten. FC Barcelona greep de titel, terwijl Valencia de beker won.

Real en Atlético mochten op basis van hun eindrangschikking vorig seizoen toch meedoen aan de strijd om de Supercopa de España, die dit jaar voor het eerst als een minitoernooi werd gespeeld. In de halve finale klopte Real Valencia met 3-1, terwijl Atlético FC Barcelona met 2-3 versloeg.

Spelers van Real Madrid vieren een gemiste strafschop van Atlético Madrid. (Foto: Pro Shots)

Juventus passeert Inter dankzij zege op Roma

Juventus is de nieuwe koploper in de Serie A. De ploeg uit Turijn won met 1-2 van AS Roma en profiteerde optimaal van de remise van concurrent Internazionale op zaterdag.

De Ligt moest zich wederom tevredenstellen met een plek op de bank, maar hij mocht al in de eerste helft invallen. De verdediger zag zijn concurrent Merih Demiral al vroeg uitvallen met een knieblessure.

Diezelfde Demiral had 'Juve' al vroeg op voorsprong gezet door na een vrije trap op de juiste plek te staan. Via een strafschop verdubbelde Cristiano Ronaldo de voorsprong. In de tweede helft verkleinde Diego Perotti de achterstand tot 1-2, maar een punt zat er voor Roma - waar de geblesseerde Justin Kluivert ontbrak - niet in.

De Ligt speelde in de zeventig minuten die hij kreeg een uitstekende wedstrijd. Zo voorkwam hij in blessuretijd met een knappe tackle dat Edin Dzeko tot een schietkans kwam.

In de Serie A heeft Juventus nu twee punten voorsprong op Inter. Lazio is de nummer drie met zes punten minder, terwijl Roma vijfde is.

Matthijs de Ligt maakte als invaller een sterke indruk. (Foto: Pro Shots)

