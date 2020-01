FC Barcelona kan zeker vier maanden geen beroep doen op Luis Suárez. De Uruguayaan onderging zondag een knieoperatie, die hem een groot deel van de rest van het seizoen buitenspel zet.

De 32-jarige spits kampte al langer met klachten aan de meniscus in zijn rechterknie en hakte woensdag na de verloren wedstrijd in de Spaanse supercup tegen Atlético Madrid (2-3) de knoop door om onder het mes te gaan.

Bij die ingreep, uitgevoerd door dr. Ramon Cugat, is via een kijkoperatie de schade aan de meniscus van Suárez gerepareerd. Voor het herstel van de ingreep staat zeker vier maanden, meldt de koploper van La Liga zondag.

De oud-Ajacied maakte dit seizoen al elf doelpunten in La Liga en drie in de Champions League, waarmee hij achter Lionel Messi de clubtopscorer is.

De aanvaller beschikt bij Barcelona over een contract tot de zomer van 2021. Hij gaf onlangs al te kennen dat hij graag zijn verbintenis wil verlengen met meerdere jaren.

Barcelona vervolgt volgende week zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Granada. De ploeg van de bekritiseerde trainer Ernesto Valverde gaat halverwege samen met Real Madrid aan kop in La Liga.