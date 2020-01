De Zuid-Limburgse derby tussen Roda JC en MVV Maastricht is zondag tweemaal stilgelegd omdat supporters van de thuisploeg rookbommen afstaken en met vuurwerk gooiden. De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie eindigde na een knotsgekke slotfase in 2-2.

Scheidsrechter Pol van Boekel legde het duel al kort na de aftrap stil, omdat de harde kern van Roda JC voor een grote zwarte rookwolk zorgde achter het doel. De spelers wachtten enkele minuten bij de zijlijn totdat de wedstrijd hervat kon worden.

Na een kwartier stuurde Van Boekel de spelers van beide teams zelfs naar de kleedkamer, toen er opnieuw rookbommen werden afgestoken. De twee incidenten leverden in totaal een oponthoud van zo'n twintig minuten op.

Van Boekel liet weten dat de wedstrijd definitief gestaakt zou worden als de fans zich opnieuw zouden misdragen.

Supporters van Roda JC staken rookbommen af en gooiden met vuurwerk. (Foto: Pro Shots)

Roda JC maakt in slotfase 0-2-achterstand ongedaan

Halverwege de tweede helft schoot Joeri Schroijen van dichtbij de openingstreffer binnen. Het spektakel van de wedstrijd bleef bewaard voor de laatste drie minuten.

In de 88e minuut zorgde spits Koen Kostons met een fraaie stift voor het hoogtepunt van de middag: 0-2. Twee minuten later maakte Roland Alberg de aansluitingstreffer, nadat hij een slechte terugspeelbal van Schroijen onderschepte.

Daarna ging ook MVV-doelman Nigel Bertrams in de fout door een hoge bal los te laten. Spits Ike Ugbo profiteerde en schoot de gelijkmaker binnen.

Beide clubs schieten weinig op met het gelijkspel. MVV staat vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie en Roda bezet de zestiende plek.

Later op zondag staan in de Keuken Kampioen Divisie nog de duels Go Ahead Eagles-Almere City en NEC-FC Den Bosch op het programma.

