Luuk de Jong heeft zondag zijn eerste doelpunt gemaakt in ruim twee maanden voor Sevilla. De 29-jarige spits was trefzeker in de bekerwedstrijd tegen amateurclub Escobedo (0-5).

De Jong, die in de basis begon, verzorgde na negentien minuten de openingstreffer voor Sevilla. De spits schoot met zijn zwakkere linkerbeen raak voor de club uit La Liga, die dankzij doelpunten van Nolito en Lucas Ocampos, Franco Vázquez en Óliver Torres eenvoudig afrekende met Escobedo in de derde ronde van de Copa del Rey, de Spaanse beker.

Voor De Jong was het doelpunt in en bij Escobedo, uitkomend op het vierde niveau van Spanje, pas zijn derde treffer in dienst van Sevilla. De Achterhoeker scoorde voor het laatst op 10 november van vorig jaar. In de stadsderby tegen Real Betis maakte hij de winnende 1-2.

In de thuiswedstrijd tegen Levante op 20 oktober was hij voor het eerst trefzeker voor Sevilla, waar hij afgelopen zomer een vierjarig contract ondertekende na een vijfjarig verblijf bij PSV.

De Jong, die vorige week tegen Athletic Club voor het eerst in lange tijd gepasseerd werd door coach Julen Lopetegui, maakte de wedstrijd niet vol aan de Spaanse noordkust. Na 78 minuten werd hij vervangen voor Javier Hernández. Oud-Ajacied Nemanja Gudelj werkte wel een volledige wedstrijd af. De Serviër stond opgesteld als centrale verdediger en incasseerde in de eerste helft nog een gele kaart.

In dezelfde derde ronde was Eibar dicht bij een uitschakeling tegen de amateurs van Cacereño. Dankzij een eigen doelpunt in de slotminuut van de blessuretijd won de club uit La Liga met 1-2. Espanyol bereikte ook de volgende ronde door een 0-2-zege bij San Sebastián Reyes.