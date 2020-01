De terugkeer van Nathan Aké heeft Bournemouth zondag niet aan een goed resultaat geholpen. De ploeg verloor thuis met 0-3 van mededegradatiekandidaat Watford. In Spanje scoorde Luuk de Jong bij een 0-5-zege van Sevilla in het toernooi om de Copa del Rey op Escobedo.

Dertienvoudig international Aké speelde zijn eerste duel sinds hij begin december een bovenbeenblessure opliep en maakte de negentig minuten vol. In zijn afwezigheid pakte Bournemouth vier punten uit vijf duels.

Watford, waar Daryl Janmaat al langere tijd ontbreekt met een knieblessure, won de wedstrijd dankzij treffers van Abdoulaye Doucouré (42e minuut), Troy Deeney (65e) en Roberto Pereyra (93e). Bij Bournemouth zat Arnaut Groenveld met een voetblessure op de tribune.

Watford klimt naar de zeventiende plaats en staat daarmee boven de degradatiestreep. Bournemouth heeft twee punten minder en bezet de negentiende plek.

Luuk de Jong juicht na zijn treffer tegen Escobedo. (Foto: Getty Images)

De Jong maakt derde treffer in dienst van Sevilla

In de Spaanse Copa del Rey maakte De Jong zijn eerste doelpunt in ruim twee maanden voor Sevilla. De 29-jarige spits was trefzeker in de bekerwedstrijd tegen amateurclub Escobedo (0-5).

De Jong verzorgde na negentien minuten de openingstreffer door met zijn zwakkere linkerbeen raak te schieten. Sevilla won dankzij doelpunten van Nolito, Lucas Ocampos, Franco Vázquez en Óliver Torres eenvoudig van Escobedo in de derde ronde van de Spaanse beker.

Voor De Jong was het doelpunt in en bij Escobedo, uitkomend op het vierde niveau van Spanje, pas zijn derde treffer in dienst van Sevilla. De Achterhoeker scoorde voor het laatst op 10 november van vorig jaar. In de stadsderby tegen Real Betis maakte hij de winnende 1-2.