Manchester City heeft zondag een riante 1-6-zege geboekt op Aston Villa. Sergio Agüero maakte een hattrick en is nu de meest scorende buitenlander in de geschiedenis van de Premier League. Nathan Aké maakte zijn rentree bij Bournemouth en Luuk de Jong scoorde voor Sevilla.

Agüero maakte zijn 175e, 176e en 177e treffer in de Engelse competitie, waarmee hij Arsenal-legende Thierry Henry (175) passeerde. Alleen de Engelsen Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) en Andy Cole (187) scoorden nog vaker dan de 31-jarige Argentijn. Frank Lampard staat eveneens op 177.

Bovendien maakte Agüero zijn twaalfde hattrick in de Premier League. Daarmee is hij alleen recordhouder, Shearer kwam in zijn carrière tot elf hattricks.

Agüero maakte op Villa Park de derde, vijfde en zesde treffer voor City, dat geen kind had aan degradatiekandidaat Aston Villa en bij rust al met 0-4 voor stond. Riyad Mahrez tekende voor de eerste twee doelpunten en ook Gabriel Jesus deed een duit in het zakje voor de ploeg van manager Josep Guariola.

Meest scorende buitenlanders Premier League 1. Sergio Agüero - 177

2. Thierry Henry - 175

3. Robin van Persie - 144

4. Jimmy Hasselbaink - 127

5. Robbie Keane - 126

El Ghazi voorkomt evenaring negatief clubrecord Aston Villa

In de extra tijd benutte Anwar El Ghazi nog een strafschop voor Aston Villa, waarmee hij een evenaring van de grootste thuisnederlaag in de clubgeschiedenis voorkwam.

City klimt ten koste van Leicester City naar de tweede plek in de Premier League, maar de achterstand op koploper Liverpool bedraagt liefst veertien punten. Aston Villa bevindt zich op de achttiende plek in de degradatiezone.

Nathan Aké maakte zijn rentree na een maand blessureleed. (Foto: Pro Shots)

Bournemouth verliest bij rentree Aké

Dertienvoudig Oranje-international Nathan Aké speelde zijn eerste duel voor Bournemouth sinds hij begin december een bovenbeenblessure opliep. Hij kon een 0-3-thuisnederlaag niet voorkomen.

Watford, waar Daryl Janmaat al langere tijd ontbreekt met een knieblessure, won de wedstrijd dankzij treffers van Abdoulaye Doucouré (42e minuut), Troy Deeney (65e) en Roberto Pereyra (93e). Bij Bournemouth zat Arnaut Groenveld met een voetblessure op de tribune.

Watford klimt naar de zeventiende plaats en staat daarmee boven de degradatiestreep. Bournemouth heeft twee punten minder en bezet de negentiende plek.

Luuk de Jong juicht na zijn treffer tegen Escobedo. (Foto: Getty Images)

De Jong maakt derde treffer in dienst van Sevilla

In de Spaanse Copa del Rey maakte De Jong zijn eerste doelpunt in ruim twee maanden voor Sevilla. De 29-jarige spits was trefzeker in de bekerwedstrijd tegen amateurclub Escobedo (0-5).

De Jong verzorgde na negentien minuten de openingstreffer door met zijn zwakkere linkerbeen raak te schieten. Sevilla won dankzij doelpunten van Nolito, Lucas Ocampos, Franco Vázquez en Óliver Torres eenvoudig van Escobedo in de derde ronde van de Spaanse beker.

Voor De Jong was het doelpunt in en bij Escobedo, uitkomend op het vierde niveau van Spanje, pas zijn derde treffer in dienst van Sevilla. De Achterhoeker scoorde voor het laatst op 10 november van vorig jaar. In de stadsderby tegen Real Betis maakte hij de winnende 1-2.