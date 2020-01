Tottenham Hotspur-manager José Mourinho laakt het optreden van de VAR na afloop van de nederlaag tegen koploper Liverpool (0-1). De Portugees vond dat Liverpool-back Andrew Robertson rood moest krijgen voor een snoeiharde tackle in de tweede helft.

"Liverpool heeft geluk gehad, want ze hadden makkelijk een tegengoal kunnen krijgen en met tien man kunnen eindigen, maar de VAR was op dat moment thee aan het drinken", refereerde Mourinho na afloop van de wedstrijd aan de tackle van Robertson.

In de 68e minuut ging Robertson hard door op zijn tegenstander Japhet Tanganga, die zijn debuut maakte voor Tottenham Hotspur. De linksback van Liverpool beroerde met een sliding eerst de bal, waarna hij zijn linkervoet op de enkel van de twintigjarige Tanganga plantte. Scheidsrechter Martin Atkinson zag de ingreep over het hoofd en liet doorspelen.

Mourinho baalde ook van het optreden van de arbitrage in aanloop naar de 0-1 van Roberto Firmino in de 37e minuut. Atkinson gaf op aanraden van zijn assistent een ingooi aan Liverpool, terwijl op de beelden te zien was dat Tottenham Hotspur recht had op de inworp.

"De arbitrage deed het erg goed vandaag, maar de assistent aan de andere kant zag niet dat Mané de bal aanraakte. Het was een ingooi voor ons, niet voor Liverpool. Dat weet ik 200 procent zeker."

'Liverpool wordt kampioen'

Ondanks de nederlaag was de Portugees in zijn nopjes met de prestatie van zijn ploeg tegen Liverpool, dat ongenaakbaar aan de leiding gaat in de Premier League. Hoewel Liverpool de wedstrijd domineerde, kreeg Tottenham de grootste kansen. Giovani Lo Celso gleed in de slotfase van dichtbij een voorzet naast, waarna Mourinho theatraal op zijn knieën ging om zijn teleurstelling te uiten.

"Ik ben alleen teleurgesteld met het resultaat, want ik ben blij en trots hoe de jongens met de situatie omgaan", doelde hij op de vele blessures in de selectie, van onder anderen aanvoerder Harry Kane. "Ik denk dat we meer verdienden dan deze nederlaag."

Mourinho, die in november vorig jaar de ontslagen Mauricio Pochettino opvolgde, stelde desondanks dat hij de nieuwe kampioen aan het werk heeft gezien. "Ik heb jullie drie of vier maanden geleden, na de overwinning op Manchester City, al verteld dat Liverpool kampioen wordt. Ze zijn zo sterk op alle fronten en hebben dan ook nog een beetje geluk."

Tottenham Hotspur zakte door de nederlaag naar de achtste plaats in de Premier League. Liverpool maakte op zijn beurt geen fout in de jacht op de eerste landstitel sinds 1990. De koploper vergrootte zijn voorsprong naar zestien punten op runner-up Leicester City, terwijl de ploeg van manager Jürgen Klopp nog een wedstrijd minder heeft gespeeld.