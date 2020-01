Málaga heeft trainer Victor Sánchez ontslagen. De 43-jarige Spanjaard raakte in opspraak na een uitgelekte seksvideo en stond sinds dinsdag al op non-actief.

In de op sociale media uitgelekte video was te zien hoe Sánchez met ontbloot onderlijf en in een shirt van de club seksuele handelingen verricht. Een groot deel van de fans van de ploeg uit de Spaanse Segunda División eiste daarop het ontslag van de trainer.

Málaga voerde de afgelopen dagen meerdere gesprekken met de trainer. Een ontslag bleek echter onvermijdelijk, meldde de club zaterdagavond laat op de website.

"De club heeft er alles aan gedaan om de ontstane situatie op een goede manier op te lossen. Het bleek echter niet mogelijk om op een vriendelijke manier uit elkaar te gaan. Gezien de grote schade die hij de club heeft toegebracht, is besloten hem te ontslaan."

Sánchez gaf na het uitlekken van de seksvideo aan dat hij het slachtoffer is geworden van afpersing en dat de zaak in handen van de politie is. Clubeigenaar Abdullah Al Thani reageerde echter via Twitter dat zijn trainer moest "ophouden met liegen" en zijn fouten moest toegeven.

Málaga is de laatste jaren ver afgezakt. De voormalige ploeg van Ruud van Nistelrooij haalde in 2013 nog de kwartfinales van de Champions League, maar staat momenteel slechts zestiende op het tweede niveau in Spanje.