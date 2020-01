Ajax-trainer Erik ten Hag heeft een goed gevoel overgehouden aan het trainingskamp in Qatar. De Amsterdammers sloten de trip zaterdag af met een 3-1-oefenzege op Club Brugge.

"Het ziet er fris uit, er staat een team dat vecht voor elkaar; we hebben een goede week gehad en we zijn klaar voor de herstart. We gaan deze week Ryan Babel inpassen en nog een aantal accenten zetten", aldus Ten Hag tegen het AD.

Ajax, dat in Qatar eerder al met 2-0 van het Belgische KAS Eupen won, speelde tegen Club Brugge zoals de trainer het graag ziet. Na een kwartier was het al 2-0 door een eigen doelpunt en een prachtige treffer van Hakim Ziyech.

"We wilden heel hoog druk zetten en zo begonnen we ook direct. Uit dat plan wilden we rendement halen en dat is vandaag twee keer gebeurd", aldus de 49-jarige Ten Hag.

"Uitstekend, wat mij betreft. Als je ziet dat wij acht tot tien grote kansen hebben gecreëerd; dat is heel goed. Club Brugge kreeg nog maar acht goals tegen in de competitie."

Erik ten Hag langs de lijn tijdens het oefenduel met Club Brugge. (Foto: Getty Images)

'Traoré wordt serieuze optie'

Ten Hag is verder zeer tevreden over wat Lassina Traoré in Qatar liet zien. De achttienjarige spits uit Burkina Faso stond tegen Club Brugge in de basis en gaf de assist op Ziyech. "Hij maakt een prima ontwikkeling door en hij heeft de potentie om basisspeler te worden", aldus de coach.

"Wel moet hij koelbloediger worden. Dat zag je vandaag ook. In de afwerking was hij wat ongelukkig. Dat is het laatste stapje dat Traoré moet zetten. Maar hij biedt zich nu aan als serieuze optie."

Ajax kreeg veel kritiek op de trip naar Qatar, het land waar mensenrechten worden geschonden. Daarnaast verliet de Amerikaanse rechtsback Sergiño Dest het trainingskamp voortijdig, omdat hij zich vanwege de politieke spanningen tussen zijn vaderland en Iran niet veilig voelde in het Midden-Oosten.

De Ajacieden, die aan het einde van 2019 een mindere fase beleefden, hervatten de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.